Meghan Markle quiere que su hijo nazca en Estados Unidos y estallan los problemas con Harry y la familia real británica

Parece que la duquesa de Sussex quiere saltarse todas las tradiciones de la familia real británica

Dicen que la ex actriz de Hollywood quiere que su hijo nazca en suelo estadounidense y ante la noticia parece que la familia real de la duquesa de Sussex

“ha puesto el grito en el cielo”.

Meghan Markle estuvo en Nueva York para festejar junto a sus amigas más cercanas un baby shower lleno de muchas famosas, y es que las organizadoras oficiales del evento fueron Amal Clooney y Serena Williams. La atención que recibió por parte de la prensa la hizo sentir como la celebridad que nunca llegó a ser como actriz y por esta razón podría querer volver al país que la vio nacer, más no necesariamente alcanzar la popularidad que solo ha podido tener gracias a ser la esposa del príncipe Harry.

Según reportó el portal de Infobae la información ha sido proporcionada por Paul Burrell, quien fuera mayordomo de Lady Di, y es que el rumor parece que está circulando fuertemente por los pasillos del Palacio de Kensington.

“Es probable que Meghan se oponga a todas las tradiciones cuando se trata de tener un bebé. Basta observar dónde va a nacer. No creo que use el Lindo Wing. Creo que usará un hospital estadounidense como The Portland, que es propiedad de Hospital Corporation of America. No creo que ella vaya por el mismo camino que Kate Middleton“, sostuvo Burrell en una entrevista con Fabulous Online.

