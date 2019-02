¿Qué es el Power Soccer que se juega este sábado?

El evento de futbol en sillas de ruedas motorizadas es gratuito

Cuando Julián Pérez, de 57 años de edad, recibió la noticia de que su pierna derecha debería ser amputada para evitar mayores consecuencias en 2013, pensó que su vida había terminado.

Su estado de ánimo decayó al darse cuenta que iba a depender de una silla de ruedas para trasladarse. Sin embargo, el caracter de guerrero —moldeado y demostrado durante su participación en la guerra del Golfo— lo sacó adelante.

Fue entonces cuando descrubrió el Power Soccer, un juego de futbol en sillas de ruedas motorizadas.

Hoy, Pérez, oriundo de Puerto Rico con ascendencia mexicana, es el entrenador y jugador del equipo Guerreros Veteranos de la ciudad de Hemet.

“Descubrí que la vida no se detiene y que hay que enfrentarla con valentía. El futbol me ha dado la libertadad y alegría que me motivan para seguir adelante”, comentó a La Opinión.

Su equipo participará este sábado 2 de marzo en el torneo de Power Soccer a realizarse en Hemet, ubicado en el condado de Riverside.

Organizado por Veterans Mobility Project, con apoyo de la Fundación Cloverlane, Empire Mobility, entre otros, el torneo Power Soccer contará también con la participación de los equipos Los Angeles Avengers, Glendale Rough Riders y SoCal Vaqueros, quienes juegan en la liga United States Power Soccer Association y “es el equipo a vencer”, dijo Pérez.

Power Soccer es una actividad para personas en sillas de ruedas y es considerado como el deporte con mayor crecimiento en el mundo.

Las reglas son similares a las de un partido de futbol regular. Se juegan dos tiempos de 20 minutos con cuatro jugadores a la vez, un portero, dos delanteros y un defensa.

Pérez comentó que la idea es trasladar el balón, de 13 pulgadas de diámetro, con la silla de ruedas reforzada con una especie de armadura de metal, con la que llevan y empujan la pelota con destreza.

“Y si cometes falta te pueden expulsar. Es un deporte muy competitivo pero al final del día es para aumentar la camaradería y para una buena causa”, indicó.

En efecto, la entrada a los partidos es gratuita; sin embargo se aceptan donaciones, las cuales serán destinadas a programas que benefician a veteranos de guerra.

Para Alfonso Marconi, de 74 años de edad y oriundo de Hawaii con ascendencia mexicana, el Power Soccer le ha cambiado la vida. El excombatiente de la Guerra de Vietnam, dijo a La Opinión que su participación en la cancha le provee alegría.

“Es muy divertido. Es un deporte que tiene su chiste, no es muy fácil “patear” la pelota con la sillla de ruedas. Daremos nuestro mejor esfuerzo en la cancha”, dijo entusiasmado.

¿Quiénes lo juegan?

El Power Soccer es practicado por personas con cuadriplejia, esclerosis multiple, distrofia muscular, paralisis cerebral y otras discapacidades. En el caso de los Guerreros Veteranos es un equipo formado en su totalidad por excombatientes de guerra que sufrieron lesiones o enfermedades que los confinaron a sillas de ruedas.

Si estás interesado(a) en apoyar y patrocinar a los equipos, puedes hacerlo a través del programa Veterans Mobility Projects Adaptive Sports. Para ello, contacta a Rusell Mills al 1(951) 658-2436 o a Michael Wofford al 1(951) 330-1698.

El torneo de este sábado 2 de marzo se llevará a cabo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.en La Casa Timonera Wheelhouse, ubicada en la cuadra 2860 W. Florida Ave. Hemet, CA 92545.