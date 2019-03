El tierno mensaje de Aracely Arámbula a su ‘patrona bella’ Christian Bach

View this post on Instagram

Siempre te recuerdo así sonriendo y haciendo bromas y aquí celebrando tu vida 🙏🏻🍀💕 Siempre celebraré haberte conocido GRACIAS por creer en mi y por ser la primera en darme la oportunidad de actuar en tu novela cañaveral de pasiones 🙏🏻 siempre te lo dije agradecida por tener la suerte que fueras mi gran productora gracias por tus consejos tú cariño y todas las risas por ser mi Patrona bella …. GRACIAS SIEMPRE CHRIS TE AMO 💕 abrazos eternos ….🙏🏻 y todo mi cariño a tu bella familia bendiciones ✨