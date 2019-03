Sarah Hyland y el poder de sanación que encuentra al trabajar en ‘Modern Family’

"Poder ir a trabajar ha sido maravilloso para mí porque implica hacer lo que amas", dijo la actriz

La actriz Sarah Hyland se ha pronunciado en varias ocasiones sobre esa ‘segunda familia’ que le han brindado sus casi diez años de trabajo en la exitosa comedia ‘Modern Family’, pero ahora ha querido ir un paso más allá al atribuir a sus compañeros de la serie y al estrecho vínculo que se ha formado entre todos ellos buena parte de la recuperación anímica que ha experimentado en los últimos tiempos.

“Poder ir a trabajar ha sido maravilloso para mí porque implica hacer lo que amas. El elenco es maravilloso, el equipo técnico es maravilloso. La mayor parte de la gente que trabaja en la serie empezó al principio y, básicamente, todos ellos me han visto crecer. Les he visto casarse, tener hijos y todo eso, y me conocen a la perfección“, ha explicado a su paso por el programa ‘Good Morning America.

La intérprete de 28 años llevaba una larga temporada lidiando con los dramáticos efectos de padecer una displasia renal -un trastorno que provoca la aparición de quistes en los riñones- y en un período de tiempo relativamente corto tuvo que someterse no a uno sino a dos transplantes de riñón para solventar el problema.

Afortunadamente para ella, además de poder refugiarse en el cariño y el apoyo que le han venido ofreciendo sus familiares y amigos de toda la vida, la artista ha contado desde el primer momento con el respaldo de su familia televisiva y, especialmente, de todas esas “hermanas” que han contribuido a elevar su autoestima y amor propio hasta en los momentos más difíciles de su convalecencia.

“La hermandad que tengo con todas estas chicas es simplemente increíble. Es complicado mantener una actitud positiva cuando te sobrevienen este tipo de cosas, que afectan al cuerpo y también a la mente. Pero creo que ayuda mucho, al menos así ha sido en mi caso, verte rodeada de personas tan especiales que te recuerdan que todo tiene solución. La verdad es que ahora me encuentro genial”, se ha congratulado.

