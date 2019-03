Me alertaron que querían envenenar a López Obrador durante campaña, dice su excoordonadora Tatiana Clouthier

La legisladora lanzará un libro donde cuenta sus vivencias y retos que enfrentó durante la campaña electoral

MÉXICO – Tatiana Clouthier, quien fuera coordinadora de campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador reveló que durante ese proceso la en varias ocasiones que querían envenenar al entonces candidato presidencial.

Clouthier presentará en los próximo días su libro “Juntos hicimos historia” donde relata las experiencias que vivió al lado de López Obrador durante la campaña electoral del 2018.

La excoordinadora de AMLO, recuerda que recibió muchos mensajes de alerta de que “querían” envenenar al candidato presidencial

“Yo nunca me metí a platicar de supersticiones con Andrés Manuel. Beatriz (esposa de AMLO)se reía de mí y me preguntaba: ‘¿A poco si crees en esas cosas?’ Y le contestaba: No sé si tú creas o no, yo solo te comparto información. Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar”, manifestó Clouthier, en entrevista con el diario mexicano El Universal.

EXCLUSIVA: Esta es la portada del libro "Juntos hicimos historia", escrito por Tatiana Clouthier y publicado por Editorial Grijalbo; saldrá a la venta en las próximas semanas y en él narra lo que vio y vivió durante 150 días coordinando la campaña presidencial de AMLO pic.twitter.com/iPC9ByEXa5 — Megáfono (@Megafono_Mx) December 30, 2018

Lo que sí tenía claro en ese momento, dijo, es que AMLO erra muy vulnerable y que en cualquier momento le pudieron haber hecho daño.

Aseguró que Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de López Obrador le daba amuletos para que los colocara dentro del saco del político izquierdista.

“En los actos de campaña, Andrés Manuel pasaba demasiado tiempo expuesto a la gente y sin ninguna protección; información de muchas fuentes nos advertía que nuestro aspirante era vulnerable, por lo que yo sí temía que le hicieran algo, desde un ‘trabajito’ hasta darle algún tipo de sustancia que lo dañara físicamente”, comentó la ahora senadora del Moviemiento de Regeneración Nacional (Morena).