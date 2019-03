Inspiran a mujeres a ser bomberos

Campamento en Panorama City fue una experiencia que puede cambiar el futuro de jóvenes latinas

Sin importar la lluvia incesante que azotó al sur de California el fin de semana, el sábado desde muy temprano casi un centenar de jovencitas se reunieron en la estación de bomberos de Panorama City para alcanzar un nuevo reto.

El Campamento para Jóvenes del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, en su sexta edición, reunió a 93 adolescentes de 14 a 18 años de edad quienes durante dos días recibieron entrenamiento por parte de miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD).

Una de las participantes, MaryAnn Carrera, de 18 años de edad, dijo que por tercer año consecutivo está participando en el campamento y ha sido una motivación para lograr su meta.

“Toda mi vida he querido ser policía y desde chica he sido parte del programa de Cadetes de la Policía de Los Ángeles (LAPD)”, dijo la joven. “Ellos nos han dicho que hay otras oportunidades de carreras y debemos explorarlas; participando en este tipo de campamentos he aprendido mucho”.

Carrera dijo que en su camino se ha encontrado con muchas personas que le dicen que no puede lograr ser policía debido a su corta estatura, poco menos de 5 pies de altura, pero ella no le hace caso a ese tipo de comentarios.

“Mi mamá siempre me ha enseñado a ser una guerrera. Ella me dice, ‘Cuando te digan que no lo puedes hacer, tu diles que si puedes’ y por eso quiero hacer esto. He demostrado que lo puedo hacer”, enfatizó.

Lizbeth Barragán, de 17 años, era la segunda vez que participa y estaba emocionada por la seguridad que le brindan este tipo de prácticas. Ella reconoció que algunos ejercicios son complicados, pero aseguró que eso la motiva a tener más confianza en sí misma.

“Este año me gustaría poder subir la escalera [de bomberos] sin tener tanto miedo”, dijo Barragán, quien teme a las alturas.

Su padre, David Chávez, agregó que a la familia no le importó hacer el viaje desde Compton hasta Panorama City para motivar a su hija.

“Mi cuñado trabaja para el departamento de bomberos de Compton y él nos dijo de este campamento. Yo creo que esto es bueno para que ella no le tema a las cosas nuevas y a los obstáculos que se le presenten”, dijo Chávez.

La familia quedó tan complacida con lo que aprendió su hija el año pasado que este año decidieron llevar también a su sobrina Alicia Alvanes, de 16 años.

“Dicen que es muy emocionante y me llama la atención poder subir la escalera del camión de bomberos”, dijo la joven primeriza.

Invitan a más mujeres

En la ceremonia de bienvenida, la concejal Nury Martínez, representante de Panorama City, dijo que en una ciudad tan grande como Los Ángeles hace falta más representación de mujeres en papeles de liderazgo.

“Debemos cambiar la forma en la que la sociedad piensa. No puede haber solamente dos mujeres en el ayuntamiento [de Los Ángeles] con el 52% de población femenina en la ciudad”, dijo Martínez. “Hay 3.200 bomberos en el departamento de Los Ángeles y solamente 116 son mujeres, eso es el 3%”, aseveró.

La funcionaria agregó que las jóvenes no pueden ser lo que no pueden ver y la mejor forma de motivarlas para enlistarse en estas carreras es por medio de la practica física y viendo a otras mujeres liderando la carrera.

Kristen Larson, jefa de batallón con el LAFD, dijo que este campamento es una buena forma de que las jóvenes dejen a un lado sus miedos y se reten a sí mismas con nuevas metas.

“Aquí les enseñamos a usar las herramientas de los bomberos como las sierras, mangueras, escaleras y les ofrecemos un apoyo de comunidad”, dijo Larson. “Al final del campamento las chicas crean lazos entre ellas, se mantienen comunicadas y se divierten mucho al hacer nuevas amigas”.

Larson dijo que después de estos entrenamientos algunas jóvenes deciden regresar para aprender más y eventualmente formar parte del cuerpo de bomberos.

Informando a la comunidad

La señora Mirna Hernández llevó a su hija Dianna Escobar, de 16 años, y dijo que se sintió afortunada de haber escuchado acerca del programa por medio de Facebook.

“Pero yo siento que este es un programa que debe apoyar el LAUSD para que todos los padres y estudiantes se enteren”, dijo Hernández. “Muchas veces los niños no están interesados en los programas que ofrecen las escuelas, pero si les dicen de estos otros eventos tal vez se animen. Esto les ayuda a mantenerse alejados de las pandillas y las drogas”.

El programa se lleva a cabo dos veces al año, en la ciudad de Los Ángeles y en el Valle de San Fernando alternativamente.

Larson dijo que los concejales que auspician el evento se encargan de informar a su comunidad y también los departamentos de bomberos y policía alertan a los jóvenes para que participen.

Para aprender más acerca del campamento visite su estación de bomberos local o visite joinlafd.org.