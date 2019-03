Al menos 22 muertos tras el paso de violentos tornados en Alabama

Al menos 22 personas, entre ellas niños, murieron este domingo luego de que una serie de tornados golpearon localidades del estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos.

La cifra fue confirmada por el alguacil del condado Lee, Jay Jones, quien informó que las labores de rescate para sacar a los pobladores de entre los escombros seguían en marcha la noche de este domingo.

“El desafío es el gran volumen de escombros donde se ubicaron todas las casas”, dijo a la cadena CNN, además de que expresó temor de que el número de víctimas pueda ser aún mayor.

Varios de los que sobrevivieron fueron trasladadas a hospitales con heridas graves.

La gobernadora de Alabama, Kay Ivey, expresó sus condolencias y pidió a la población mantearse alerta a posibles nuevas formaciones de tiempo extremo.

“Nuestros corazones están con aquellos que perdieron la vida en las tormentas que azotaron el condado de Lee hoy”, escribió en Twitter.

El alguacil Jones describió el daño como “catastrófico”.

Informó que uno de los tornado dejó un camino de destrucción de unos 400 metros de ancho y varios kilómetros de largo.

El meteorólogo de Alabama Eric Snitil tuiteó que hubo más muertes por tornados en el condado Lee en un día que todas las registradas en 2018 en Estados Unidos por estos fenómenos.

Video shows destruction in Beauregard, Alabama after tornado leaves at least 14 people dead, according to officials in Lee County. https://t.co/Nh2TAH8mVz pic.twitter.com/6keijqTy3g

— ABC News (@ABC) March 4, 2019