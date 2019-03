Autoridades del condado desafían la decisión del Sheriff de LA

El contralor del condado le dice que fue ilegal reincorporar a un voluntario de su campaña electoral

A solo tres meses de ser electo como sheriff de Los Ángeles, Alex Villanueva se encuentra en medio de la controversia debido a que recontrató a un agente despedido por el anterior sheriff Jim McDonnell luego de una acusación de violencia doméstica.

La semana pasada, el contralor del condado de Los Ángeles, John Naimo comunicó al sheriff Villanueva que a Caren Carl Mandoyan, despedido en septiembre de 2016, no le pagarán su sueldo y tendrá que devolver su arma y su placa.

En 2014, Mandoyan fue acusado de tomar por el cuello a su ex novia, una compañera de trabajo, intentar entrar a su casa por la fuerza y enviarle acosadores mensajes de textos.

La carta del contralor con fecha del 28 de febrero que se manejó como confidencial fue publicada por el periódico Los Angeles Times, en la que se indica que la recontratación de Mandoyan fue ilegal.

Los investigadores del caso decidieron no establecer cargos en su contra, pero su despido fue mantenido por la Junta de Apelaciones del Condado.

De acuerdo a la carta del contralor Naimo, el sheriff Villanueva no está autorizado para echar abajo las decisiones del personal tomadas por funcionarios de alto rango.

En una declaración enviada a La Opinión, el sheriff Villanueva dijo que el asunto con el personal está bajo revisión y se decidirá a través del proceso de empleo legal.

“Mientras los hechos específicos en este caso son protegidos bajo el Acta de Derechos de los Oficiales de las Fuerzas Públicas y los procedimientos del Servicio Civil, puedo asegurar que una evaluación objetiva, honesta y justa fue conducida antes de su reinstalación”, dijo.

Y señaló que dejarán que el proceso continúe en tanto trabajan para determinar un resultado final.

Al ganar la elección en noviembre, Villanueva destituyó del cargo al sheriff McDonell.

Ganó prometiendo a la comunidad latina que no habría cooperación con el Servicio de Migración y Aduanas (ICE) salvo en las situaciones definidas por la ley SB 54, conocida como la Ley Santuario que prohíbe la colaboración entre policías locales y las autoridades de migración.

Pero también en una entrevista con La Opinión, criticó al sheriff McDonell por haber despedido sin justificación a 450 agentes, y mantener a 1,100 agentes bajo investigación.

“Estos últimos le han costado a los contribuyentes más de 40 millones de dólares en indemnizaciones. Mi compromiso es revisar cada uno de esos despidos porque en algunos de ellos se ejerció una reprimenda excesiva, sin darles ninguna oportunidad”, dijo entonces.

Durante un encuentro con los supervisores en enero pasado, Villanueva fue interrogado sobre el porqué había contratado de nuevo a Mandoyan. También le pidieron a los abogados del condado reunir más información sobre el cuestionado agente.

En ese momento, el nuevo sheriff respondió que el despido fue el resultado de un proceso disciplinario defectuoso que pudo haber conducido a que lo despidieran injustamente. Pero también señaló que los detalles del caso no estaban claros debido a la confidencialidad con la que se manejaban los expedientes de los policías en California.

Durante su campaña para sheriff, Mandoyan se convirtió en el brazo derecho y el chofer de Villanueva sin cobrar un dólar. Según declaraciones del propio Villanueva en eventos comunitarios, Mandoyan le puso más de 20 mil millas a su vehículo para llevarlo a hablar con los votantes.

Hilda Delgado, quien trabajó para Villanueva como directora de comunicación en su campaña, dijo que no le sorprende lo que está pasando. “Le había advertido que iba a ser un problema para él. Lo fue durante la campaña y lo haciendo ahora como sheriff”, señaló.

Mandoyan venía de apoyar a Bob Lindsey quien también quería ser sheriff y era conocido de Vivian Villanueva, esposa del nuevo sheriff.

Con su reinstalación, se sabe que el agente esperaba que le dieran un millón de dólares por salarios no pagados durante el tiempo que estuvo fuera entre 2016 a finales de 2018. Eso pese a que Villanueva, en múltiples ocasiones había declarado que no se intercambiaría trabajo voluntario o favores de campaña con cargos en el Departamento de sheriff de Los Ángeles.

La oficina del contralor y la oficina de la supervisora Hilda Solís no quisieron comentar sobre el tema.

Opiniones encontradas en la comunidad

“No conviene a la comunidad que lo dejen. Los agentes del sheriff no deben tener antecedentes de ese tipo. No es seguro y es peligroso. Yo no confiaría” Raquel Vázquez, ama de casa, residente de Inglewood.

“Deben sacarlo porque es un mal ejemplo. No importa que sea amigo del sheriff Villanueva. No está bien lo que hizo. El sheriff Villanueva debe sacarlo aunque le duela. Dejarlo es corrupción”, Elfrego Miranda, vendedor.

“El sheriff Villanueva es nuevo en el cargo. Tenemos muchas expectativas de su trabajo. Si la persona que recontrató, lo hizo por un favor personal, debe repensarlo. Si fue culpable de un crimen,debe despedirlo. Él tiene que dar el ejemplo. Si lo están investigando, debe suspenderlo. Solo que resulte que es inocente, debe seguir trabajando”, Francisco Moreno, activista.

“La violencia doméstica no debe ser tolerado. Si lo despidieron fue por una razón. Si la Junta de Supervisores dicen que no se debe recontratar, se debe ir porque si lo dejan manda un señal equivocada de lo que es la violencia doméstica. Yo no confiaría en un sheriff, policías o gente de la ley con esos antecedentes, y ellos deben regirse bajo las mismas leyes que exigen cumplir”, Saúl Ríos, organizador.

“Se le debe dar un chance y no despedirlo. Yo si confiaría en él porque el error que cometió ya le sirvió de experiencia. Yo creo en las segundas oportunidades”, Lina Rangel, ama de casa.

“Yo digo que si hay que dejarlo y darle una oportunidad. Si vuelve a reincidir, entonces si hay que despedirlo”, José Díaz, músico.