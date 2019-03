Candidato latino a la presidencia de Estados Unidos llega a Bell Gardens

Julián Castro inicia su campaña en Los Ángeles recaudando fondos y hablando con los estudiantes

Con un discurso muy emotivo, Julián Castro, candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, llegó a Bell Gardens el lunes por la mañana para dejar en claro que planea ser el próximo presidente de la nación.

“Me siento muy bendecido por todas las oportunidades que he tenido en este país y quiero asegurarme que sin importar quién eres y de dónde vienes, también tengas las mismas oportunidades en los años venideros aquí en Estados Unidos”, dijo Castro a cientos de estudiantes que llenaron el auditorio de la secundaria Bell Gardens.

La escuela está ubicada a unas 9 millas del centro de Los Ángeles y su población estudiantil es 99 por ciento latina. Bell Gardens forma parte de las ciudades del sureste donde un gran número de residentes son inmigrantes o hijos de inmigrantes latinos.

“Estoy corriendo para presidente porque creo que necesitamos nueva energía y nuevo liderazgo; y porque creo que tenemos una mejor visión para este país”, aseveró el único candidato latino hasta el momento por la bancada demócrata.

Castro inició su carrera política desde muy joven al ser elegido concejal del ayuntamiento de San Antonio, Texas, en el 2001 cuando tenía apenas 26 años. Eventualmente fue elegido alcalde de la ciudad de 1.5 millones de residentes y posteriormente trabajó en la administración del presidente Barack Obama del 2014 al 2017.

En la campaña de Hillary Clinton para la presidencia en el 2016, el nombre de Castro sonó muy fuerte para ser elegido vicepresidente; finalmente la candidata demócrata eligió a Tim Kaine.

A principios del presente año, Castro, de 44 años, anunció su candidatura para Presidente de Estados Unidos en 2020. Pero el camino no será tan fácil ya que él forma parte de 14 candidatos que quieren representar al partido demócrata para enfrentarse al presidente Donald Trump. Inclusive, analistas han indicado que esa lista podría incrementar.

Entre los políticos que quieren enfrentar a Trump en noviembre del próximo año están los senadores Bernie Sanders (VT), Kamala Harris (CA) y Elizabeth Warren (MA).

No obstante, en su discurso ante los estudiantes, Castro dijo que si es elegido presidente planea mejorar el país con planes que incluyen una inversión para salud médica universal, una educación digna para los grados de kínder al 12vo grado y eventualmente una educación gratuita universitaria.

“Debemos avanzar en este país como una sola nación, con un destino y ese destino es ser la nación más inteligente, más saludable y el más prospera”, enfatizó el candidato.

Castro motivó a los estudiantes a que dejen el temor a un lado y luchen por sus ideales. Él habló de su experiencia para mostrar a los alumnos reunidos en la escuela que los obstáculos se pueden vencer.

Castro dijo que cuando su abuela emigró a Texas a una edad muy pequeña, aún se veían los anuncios en los negocios que decían, “No se permite la entrada a mexicanos ni a perros”. Fue esta experiencia la que motivó a su abuela Victoria a conseguir una buena educación para su madre Rosie Castro. Y eventualmente, su madre hizo lo mismo con Julián y su hermano gemelo Joaquín. Ambos siempre fueron motivados a ser la mejor versión de sí mismos.

Castro dijo que ya estando completamente involucrado en la política y sirviendo su segundo término como alcalde de San Antonio, cuando recibió una oferta difícil de rechazar.

“Saliendo de un Panda Express, una vez recibí una llamada del presidente Obama”, dijo Castro recordando ese momento difícil de olvidar y donde lo invitaba a ser parte de su gabinete.

“Serví en su administración por los últimos dos años y medio como el secretario del Comité Urbano/Vivienda”, agregó.

Los estudiantes preguntan

El auditorio estaba repleto. Las caras morenas de los estudiantes latinos dominaban el auditorio y no era raro que escuchar el español éntrelos alumnos. Muchos estaban emocionados y otros intentaban adivinar quién era Julián Castro.

Tras la presentación de funcionario demócrata, hubo una serie de preguntas donde los estudiantes cuestionaron al candidato sobre el por qué piensa que él, es el mejor candidato para enfrentarse a Trump en las elecciones del próximo año.

“Creo que yo soy lo opuesto de Donald Trump. Quiero unir a las personas en lugar de dividirlas y tengo un record de integridad y honestidad en el servicio público. Diferente a lo que hemos visto en los últimos años”, contestó Castro. “Quiero ser el presidente de todos, no solo de algunos y me enfoco en el futuro no el pasado”.

Castro dejó claro que su plan no es hacer el país “nuevamente”, en referencia a la frase de Trump “Make America Great Again”, (Haz América grande otra vez). “Quiero hacer de este país el mejor que nunca, en los años venideros”, aseveró.

La estudiante Sinahí Gaytán agradeció que Castro llegara a su escuela a escuchar a los estudiantes y sus necesidades; además recalcó su petición. “Pienso que él necesitaría ayudarnos con todo el problema de inmigración porque eso de estar separando a las familias no es justo y está causando muchos problemas de injusticia para la gente”, dijo la joven alumna.

Por su parte, el estudiante Miguel Sánchez, quien es el presidente del cuerpo estudiantil de la escuela, dijo que con la presencia de Castro ellos pueden conocer más de cerca sus planes para la presidencia. También agradeció su presencia en Bell Gardens ya que muchas veces él siente que las comunidades pequeñas son ignoradas en las grandes campañas.

“Entonces cuando [los candidatos] vienen es importante para que los estudiantes aprendan… Yo creo que estas elecciones serán muy importantes para nosotros y para mí –en lo particular- porque voy a poder votar por primera vez en una elección”, dijo Sánchez de 17 años.

En la lista de candidatos, Castro no es considerado un contendiente fuerte pero esto pudiera cambiar en los próximos meses. El candidato dijo que está en un tour de campaña que abarcará diferentes ciudades de los 50 estados de la nación, así como otros territorios como Puerto Rico.

Durante la tarde del lunes, el candidato tenía un evento de recaudación de fondos para su campaña en un reconocido club de Los Ángeles.