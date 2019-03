Tips para elegir la mejor ubicación para tu negocio

Bien vale la pena invertir tu tiempo en seleccionar el mejor local

Tener una buena idea y un producto o servicio genial, no es suficiente para montar un negocio de éxito, pues uno de los aspectos más decisivos en el destino de una empresa es su ubicación.

A continuación, te decimos cómo escoger el mejor lugar para montarla.

Accesibilidad

La facilidad de accesos, que tenga estacionamiento y que el negocio sea visible es fundamental para que tengas éxito. Por eso, debes fijarte que tengas un amplio estacionamiento para tus clientes.

Además, debes tener en cuenta las necesidades de tus compradores. Por ejemplo, si muchos de ellos son de la tercera edad, quizás no deberías tener un local donde tengan que subir muchas escaleras para llegar.

Que sea acorde a tu marca

Aunque encuentres el edificio perfecto al precio ideal, si está en un vecindario que no vaya acorde a tu marca, no deberías quedarte ahí. Por ejemplo, si vendes joyas, pero estás en un barrio de clase popular, es posible que no tengas mucho éxito, ya que en estas zonas no es donde la gente va a comprar joyas.

Fíjate en la competencia

Una forma fácil de saber cuál sería un buen lugar, es viendo dónde se ubica tu competencia. Si te fijas bien, notarás que las cadenas de comida rápida generalmente están una junto a la otra, porque en esas zonas es donde se junta la mayor cantidad de gente.

Por eso, analiza bien a tu competencia para darte una idea de qué tan buena es el área para poner tu negocio.

Capacidad eléctrica

Un punto importante, pero en el que poca gente se fija, es la capacidad eléctrica del lugar. Debes asegurarte de que el local tenga la cantidad de tomas de corriente que vas a necesitar.

Además, si vas a utilizar maquinaria u otro equipo que consuma mucha energía, deberías averiguar cuánta corriente pueden soportar los circuitos o si hay un generador de energía instalado, por si se va la luz.

La próxima vez que visites un nuevo local para poner tu próximo negocio, recuerda revisar muy bien cada aspecto de él, ya que tu éxito o fracaso podría depender mucho del lugar en donde te instales.

