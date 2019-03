Trump bloquearía acceso a documentos dentro de investigación del Congreso en su contra

Ante fuerte control político por parte de los demócratas, Trump trata de desprestigiar las investigaciones

Crece la molestia de Donald Trump con los demócratas en la Camara Baja que le han demostrado que con ellos al mando se ejercerá incansablemente el control político sobre su gobierno.

Con la intención de desprestigiar el proceso el presidente señaló este martes que la Casa Blanca no cumplirá con todos los requerimiento de las investigaciones del Congreso en su contra, acusando a los demócratas en la Cámara de lanzar las investigaciones para perjudicar sus posibilidades de ganar la reelección en 2020.

“Es una desgracia para nuestro país. No me sorprende que esté sucediendo. Básicamente, han comenzado la campaña. Así comienza la campaña ”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca.

“En lugar de hacer infraestructura, en lugar de cuidar la salud, en lugar de hacer tantas cosas que deberían hacer, quieren jugar”, continuó en su ataque a las investigaciónes que adelanta la Cámara Baja.

Trump sugirió que no estaba dispuesto a cumplir con las solicitudes del Comité Judicial de la Cámara de Representantes para documentos relacionados con 81 de sus asociados, reportó The Hill.

“Ellos no dieron una carta. Ellos no hicieron nada. No dieron una carta de las solicitudes “, dijo el presidente en referencia a investigación pasadas durante el gobierno de Obama.

La Casa Blanca, aseguran expertos, podría invocar el privilegio ejecutivo o tomar otras medidas para proteger los documentos internos o las discusiones de los paneles dirigidos por los demócratas que investigan la administración, la campaña y los negocios de Trump.

Pat Cipollone, abogado de la Casa Blanca rechazó la solicitud del Presidente de la Cámara de Supervisión de la Cámara de Representantes, Elijah Cummings (D-Md.) sobre documentos relacionados con las autorizaciones de seguridad para el personal de su gabinete.

Cipollone calificó las demandas de Cummings de “demandas sin precedentes y extraordinariamente intrusivas” y dijo que el presidente “no señaló a ninguna autoridad que establezca un propósito legislativo legítimo” para la solicitud.