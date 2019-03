Un hombre regala su casa para ayudar a familia desconocida con problemas

La falta de vivienda a precios razonables es una de las más graves problemáticas de este siglo en las grandes urbes mundiales

Un ex soldado irlandés ha regalado su hogar de tres dormitorios a una familia joven que estuvo en la lista de espera de un nuevo hogar durante siete años.

Paddy Phelan entregó su vivienda social a Kieran Ritchie y su prometida Lauren, una joven pareja que tenían dos hijos y vivían en una casa mucho más pequeña.

Phelan decidió dejar la casa de tres habitaciones que fue su hogar durante 12 años y mudarse a una residencia, donde solo tiene una habitación ya que estaba “harto de ver la cantidad de casas desocupadas, frente a la cantidad de familias que tienen dificultades bien porque no tienen un techo o porque no tienen suficiente espacio”.

Phelan explicó al periódico inglés The Independent que sintió que lo correcto era vivir en una casa más pequeña, puesto que él está solo y no tiene familia. No le parecía justo que otras personas sufran problemas, mientras él se consideraba un privilegiado.

“Nunca olvidaré la expresión de sus caras y ver qué felices estaban los niños. Estoy feliz por ellos y solo puedo desearles lo mejor. Por favor, Dios, enviaría un mensaje a otras personas para que consideren hacer lo mismo”, dijo en la entrevista.

Phelan está alentando a otros que viven en casas con habitaciones sin usar a que también consideren la reducción de espacio

“Es una verdadera lástima que estas casas estén prácticamente inactivas”, dijo. “Las personas deben considerar seriamente su posición y acomodar a una familia si pueden”.