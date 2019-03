¿Funcionan los parches para bajar de peso?

Los parches para perder peso son bastante conocidos, pero ¿son efectivos?

Entre los diferentes métodos que existen para bajar de peso, están los parches para adelgazar. Para muchas personas, esta es una alternativa para combatir el sobrepeso sin la necesidad de hacer ejercicios o seguir una dieta que te ayude a recobrar el peso ideal.

¿De qué están compuestos los parches para bajar de peso?

Estos parches, en su gran mayoría, son comercializados a través de las televentas y por Internet. Y han tenido gran éxito debido a que la mayoría dicen estar compuestos por derivados o extractos de plantas naturales.

Existen parches para suprimir el apetito, y otros que son adelgazantes. Pero hay que estar pendiente de los componentes activos.

Los parches, al pegarse en la piel, transfieren los elementos que contienen al organismo y de esta manera comienzan a funcionar, según lo prescrito en sus instrucciones.

¿Son seguros?

Todavía no hay estudios que determinen la efectividad del parche; sin embargo, a la hora de usarlos, hay que tener en cuenta las reacciones alérgicas que estos pueden provocar. Por eso es importante revisar los componentes activos en caso de que quien lo use sea alérgico a alguno de estos componentes.

Usar parches para rebajar de peso no garantiza que quien lo use lo logre si no adquiere buenos hábitos alimenticios. Si bien algunos pueden suprimir el apetito, es bueno acompañar este método con una buena dieta.

También es necesario crear hábitos o rutinas de ejercicio, ya que el usar solo el parche no es garantía de que sea efectivo.

En resumen, aunque en la promoción se vean como productos milagrosos, la realidad es que no se sabe si son efectivos o pueden causar reacciones alérgicas.

Por este motivo, es necesario consultar con un especialista, conocer todos los componentes del parche a consumir, y seguir todas las indicaciones al respecto.