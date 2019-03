Gobernador de California le da ejemplo a Trump y este no lo soporta

Trump ataca a Gavin Newsom por partida presupuestal que busca facilitar condiciones de solicitantes de asilo

En medio de la recia batalla que existe entre el estado de California por su apoyo a la comunidad inmigrante y el presidente Donald Trump llega una nuevo ataque por parte del primer mandatario en contra del gobernador Gavin Newsom.

Este sábado el presidente Trump volvió a arremeter contra Newsom luego que este le dio un ejemplo de como gobernar a favor de los más necesitados al promover un proyecto de construir nuevos refugios para solicitantes de asilo político.

I hope the grandstanding Governor of California is able to spend his very highly taxed citizens money on asylum holds more efficiently than money has been spent on the so-called Fast Train, which is $Billions over budget & in total disarray. Time to reduce taxes in California!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 9, 2019

El ataque del primer mandatario es el más reciente en una guerra de palabras entre Trump y Newsom en el período previo a la campaña presidencial de 2020, ya que California encabeza la lucha de los estados liberales en contra de la reelección de Trump.

Newsom había atacado al gobierno federal el viernes mientras visitaba los refugios, y le dijo a la prensa : “Esto es responsabilidad del gobierno federal … Estas son personas que pasaron el proceso legalmente, buscando asilo legalmente”, castigó Newsom a Trump.