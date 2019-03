Intenta quemar la casa de sus vecinos con ellos dentro porque dice hay un fantasma

Por suerte el incendio no se llegó a iniciar, pero de haberlo hecho la tragedia hubiera sido extrema

La policía de Stockton, California, informó de que un hombre fue sorprendido intentando incendiar la casa de su vecino porque supuestamente creyó haber visto un fantasma, informó ABC7.

El incidente fue capturado por las cámaras de video vigilancia y en las imágenes se ve al hombre rociando el porche galones de combustible diesel y luego usando un encendedor para prender el líquido.

Por suerte, su intento de incendiar la casa no tuvo éxito. Las autoridades explicaron que el fuego no comenzó porque usó combustible diesel, no gasolina.

“Obviamente, él estaba tratando de matarnos a todos “, se desahogó la propietaria de la casa, identificada como Sandi. “Entré en pánico. Corrí escaleras abajo, desperté a todos, llamé a la policía ”, le dijo a KOVR.

En ese momento, Sandi estaba en casa durmiendo con sus dos hijos pequeños. Una alerta de la compañía de seguridad en su teléfono la despertó.

Una vez que Sandi vio el video, reconoció al hombre como su vecino.

“Nunca he tenido ningún problema con él, simplemente no entiendo por qué lo hizo. ¿Por qué fuimos atacados?”, se preguntaba la afectada vecina.

Los policías han identificado al hombre como Cuong Pham, de 38 años, quien ha sido arrestado y acusado de intento de homicidio e incendio premeditado.