Spotify Premium incluirá Hulu sin costo adicional

La promoción solo estará activa en Estados Unidos.

Spotify Premium ofrecerá a partir de ahora acceso a Hulu sin costo adicional. Los usuarios nuevos y existentes podrán acceder al contenido de la plataforma que incluye publicidad, según The Verge, el servicio estará disponibles para usuarios en Estados Unidos.

The Verge dice, que para aprovechar esta promoción, usuarios nuevos de Spotify deben suscribirse en este momento, y activar Hulu en “Tus servicios” en la página de configuraciones en caso de que no se haya activado automáticamente. Por otra parte , si ya el usuario es cliente de Hulu, debe cancelar la suscripción y adquirir una membresía en Spotify en el caso que no la tenga, de esta forma comenzaría a ahorrar $3 dólares cada mes.

Actualmente el costo de la membresía más económica de Hulu es de $5.99 dólares mensuales, la cual incluye publicidad, mientras tanto el costo de Spotity Premium es de $9.99 dólares.

De acuerdo a TechSpot, el anunció de la alianza entre Spotify y Hulu, llega solo un día después de que Apple invitara a un nuevo evento de lanzamiento donde se espera que sea presentado un nuevo servicio de contenidos streaming.

Asimismo, se conoció que la oferta estará disponible hasta el 10 de junio o hasta que la empresa decida hacer modificaciones en la promoción.