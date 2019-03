A partir de esta fecha, ya no podrás exportar autos usados a México: ¿por qué?

En el 2018, se importaron un total de 141, 752 autos usados a México, un incremento del 14.7% a comparación del 2017

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quiere tomar una nueva postura ante las importaciones de autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá para posiblemente terminar con la política de importación definitiva en el país.

A través de la Secretaría de Economía, el mandatario mexicano quiere “regular” el ingreso de vehículos foráneos debido a que él ha recibido varios reportes y quejas de que en las ciudades fronterizas del norte abundan los autos “chocolate“, aquellos que fueron traídos del extranjero, operan en México y no han sido regularizados o nacionalizados.

La administración pudiera eliminar toda importación definitiva de autos usados para reducir el indice de vehículos que operan sin permiso, pero nada ha sido confirmado.

“Me lo han planteado, sobre todo en el norte del país, me lo han planteado los que quieren que se regularice, me lo han planteado autoridades que quieren que haya más control sobre esto, porque muchos carros irregulares se utilizan para cometer delitos y no hay un control adecuado”, dijo AMLO en una de sus conferencias matutinas el pasado febrero.

Pese a que desde el 2009 se ha llevado a cabo la práctica de importación definitiva de autos usados de países del norte, gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la vigencia de este decreto estaba programada para el próximo 31 de marzo, pero se extendió para el 31 de diciembre del 2019, siempre y cuando los vehículos cumplan con las regulaciones de emisión de carbono del país azteca y sus respectivos pagos.

Actualmente, los autos usados del 2010 al 2014 pueden ser importados a México de EEUU y Canadá, siempre y cuando pague el 1% de su valor más el 16% del IVA. Pero las unidades del 2008 y más antiguas pueden ser importadas si se paga un arancel del 50% más su respectivo 16% de IVA.

El mandatario explica que los distribuidores de autos en el país han sido los que han pedido que se regulariza el tema de los autos “chocolate” importados.

Según explica El Universal, en la frontera existen 250 mil autos usados del extrangero si regularizar, o importados ilegalmente.

En el 2018, se importaron un total de 141, 752 autos usados a México, un incremento del 14.7% a comparación del 2017, según la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).