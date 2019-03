Concejal propone expandir programa de cuidado para niños

La moción será considerada en las próximas semanas

Uno de los mayores desafíos que encuentran las familias trabajadoras es poder encontrar y costear cuidado para sus hijos, durante las horas laborales. Según un reporte de 2017 de First5LA y el condado de Los Ángeles, los costos de educación temprana y cuidado de niños son más altos que el costo de matrícula de la universidad estatal Cal State. En Los Ángeles, los centros licenciados para cuidado de niños tienen capacidad para sólo el 13% de los 650,000 niños menores de cinco años que viven en el condado.

Para Magali Romero, residente de North Hollywood y madre de cuatro niños de 10, 8, 6 y 3 años de edad, pagar por “child care” es imposible.

“Cuando nació Antonio (de 8 años de edad), con mi esposo decidimos que yo deje de trabajar”, indicó la madre, que limpiaba casas, antes de que naciera su segundo niño. “Con mi primer hijo, podía llevarlo conmigo al trabajo, pero después ya no. Con lo que cuestan los ‘day cares’, no me conviene”, explicó. Sin embargo, Romero dijo que, si bien ahora puede ahorrarse el cuidado de los niños, preferiría poder trabajar, para ayudar a la familia y darles un mejor futuro a sus hijos.

Pero el caso de Romero no es único. Según datos del último reporte de Child Care Aware, el costo anual promedio para el cuidado de un bebé en California, en 2017, fue de $16,540. Mientras que el costo para niños pequeños de hasta 4 años de edad fue de alrededor de 11,000 dólares anuales. Las familias angelinas gastan alrededor del 20% de sus ingresos en cuidado para niños.

Apoyo para las familias

El miércoles pasado, Paul Krekorian, concejal del distrito 2 que incluye North Hollywood, Studio City, Sun Valley, Valley Village, Van Nuys y Valley Glen, en el Valle de San Fernando, anunció una propuesta que extendería el alcance de los programas de cuidado de niños y de educación temprana.

El concejal indicó que durante la Gran Recesión de 2007- 2009, los programas de educación temprana y cuidado de niños fueron impactados negativamente.

“Esto tuvo un efecto devastador en tantas familias trabajadoras en Los Ángeles que necesitan acceso a cuidado infantil de alta calidad para poder continuar con su empleo, educación y brindar una oportunidad para que sus hijos prosperen. Con la recesión detrás de nosotros y las finanzas de la ciudad en mejor forma, necesitamos comenzar a restaurar y expandir estos servicios en toda la ciudad”, indicó el concejal.

En el pasado, el Departamento de Recreación y Parques de Los Ángeles ofrecía cuidado de niños en 26 centros de la ciudad, subvencionados con fondos del Departamento de Educación de California. En la actualidad, el departamento, solo ofrece cuidado de niños en dos de sus centros. Krekorian propuso la creación de un centro de cuidado de niños en cada uno de los 15 distritos de la ciudad.

“La gran recession ha terminado. Ahora tenemos un presupuesto balanceado, hemos eliminado más del 85% del déficit estructural y es hora de comenzar a invertir nuevamente en nuestros niños”, opinó Krekorian.

La propuesta de Krekorian incluye considerar la creación de un fondo para niños, para incluir en las papeletas de votación de las próximas elecciones. El concejal dio el ejemplo de San Francisco, donde los votantes aprobaron, en 2018, un aumento en los impuestos para poder subsidiar el cuidado para niños de familias trabajadoras. Krekorian también sugirió buscar posibles fondos en el presupuesto estatal.

El concejal indicó que los subsidios para cuidado de niños y educación temprana estarían basados en los ingresos de cada familia. En la actualidad, sólo el 6% de las familias trabajadoras del condado que tienen bebés y niños pequeños, y que son eligibles para cuidado de niños basado en sus ingresos, reciben dichos servicios.

En las próximas semanas, la moción será considerada por los comités de desarrollo económico y de educación de la ciudad.

Cuidado de calidad para niños pequeños

El cuidado de niños de calidad y la educación temprana son fundamentales para el desarrollo intelectual y social de los niños. Según información de la organización First5 LA, estas son algunas de las razones por las cuales la educación temprana es fundamental para el futuro de nuestros hijos.