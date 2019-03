Filtran audio que vincula a exalcalde de Guanajuato con “El Marro”, líder huachicolero

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no habrá impunidad en el caso del exedil de Guanajuato

MÉXICO – Luego de que se difundiera en las redes sociales un audio que pone de manifiesto los presuntos nexos de Hugo Estefanía, exalcalde del municipio de Cortazar, con un integrante del cártel de Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez “El Marro”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá impunidad en el caso.

La prensa mexicana informó de unos audios donde se escucha a Estefanía hablar con Noé Lara, “El Puma”, gente de “El Marro”, líder huachicolero, dedicado al robo de combustible de los ductos de Pemex.

En la conversación conversación telefónica, el ex Edil perredista Estefanía le explica Noé Lara, “El Puma”, operador del cártel y sobrino del actual alcalde de Villagrán, Juan Lara, qué recursos federales están por bajar en esa y otras demarcaciones.

Los audios circulan en las redes sociales.

📹🚨 #Video: El cártel de Santa Rosa de Lima se infiltró en la política de Guanajuato.

Se filtra audio entre el ex alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, con un mando del cártel apodado #ElPuma. "La política es el dinero más seguro que puede haber", dicen… pic.twitter.com/UYgzxP2toV — 🚨Meganoticias TVC (@MeganoticiasTVC) March 13, 2019

Al respecto, el mandatario mexicano dijo que en el caso del exalcalde de Guanajuato se aplicará todo el peso de la ley

“No tengo elementos suficientes. Si se comete un delito y hay pruebas, que se castigue, a quien sea, no hay impunidad, sea quien sea”, aseguró AMLO

.

“Ya no es lo mismo, no hay protegidos, no hay influyentismo, el que comete un delito debe ser castigado”, aseguró en su conferencia .

El gobierno de AMLO lanzó un operativo en el estado de Guanajuato llamado “Golpe de Timón” para capturar a “El Marro”, donde el líder huachicolero tiene su bastión.

Hasta el momento se han logrado capturar a casi 10 personas vinculadas con el líder del cártel de Santa Rosa de Lima, pero Yépez sigue prófugo.