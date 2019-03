Terror en escuela de Brasil, tiroteo deja al menos 8 muertos

Dos "adolescentes armados y encapuchados" dispararon contra las víctimas y luego se suicidaron, según explicó la policía y medios brasileños

Dos “adolescentes armados y encapuchados” mataron al menos a seis estudiantes en un tiroteo en una escuela de la región metropolitana de Sao Paulo, informó este miércoles la policía brasileña.

En el tiroteo también fallecieron dos funcionarios de la escuela Profesor Raul Brasil, en Suzano, informaron los medios locales Folha de Sao Paulo y Globo.

Según la Policía Militar, el incidente tiroteo se produjo a eso de las 9:30 am locales, cuando los estudiantes de la escuela estaban en receso.

Las autoridades también le dijeron a los medios locales que los dos asaltantes se suicidaron después del tiroteo.

Ni la identidad de las víctimas ni la de los supuestos atacantes -que se reporta eran dos antiguos alumnos de la escuela, de entre 20 y 25 años de edad- han sido reveladas.

Por el momento tampoco se conoce el motivo del ataque.

“Es una escena muy triste, la cosa más triste que he visto en mi vida. Los adolescentes fueron brutalmente asesinados“, fue la descripción que hizo por Twitter Joao Doria, el gobernador del estado Sao Paulo.

La escuela Profesor Raul Brasil está ubicada en Suzano, a unos 50 kilómetros de Sao Paulo.

El centro escolar tiene aproximadamente 1,000 alumnos de primaria y secundaria, con edades que van de los 11 a los 18 años, así como un centro de idiomas.

Pero al momento que se produjo el tiroteo en el recinto solamente había estudiantes de secundaria y del centro de idiomas.

“Estaba en clase durante el descanso. Pensé que [el ruido] era de bombas. Cuando me di cuenta de que eran tiros, me quedé allí. Solo me fui cuando llegó la policía”, le contó la profesora Sandra Perez al diario O Estado de S. Paulo.

“Vivo al lado. Escuché un tumulto y fui para allá. Llegué y vi a varios niños salir corriendo ensangrentados“, le dijo a Folha de Sao Paulo Juliano Simões de Santana.

En el incidente también resultaron heridos varios estudiantes, que fueron trasladados a hospitales cercanos.

Y antes de llegar a la escuela, los atacantes también dispararon en contra del dueño de un centro de lavado ubicado cerca del recinto escolar, quien está siendo atendido en el hospital Santa Casa de Suzano.

En total, se reportan 17 personas heridas.

La policía informó que también se habían encontrado artefactos que podían ser explosivos, por lo que la escuela fue inmediatamente evacuada.

El ataque

Según BBC Brasil, minutos después de disparar contra el dueño del lava-rápido, los dos atacantes ingresaron al colegio Profesor Raul Brasil por la puerta principal y dispararon contra una coordinadora pedagógica y una funcionaria de la escuela.

Luego se dirigieron al patio de la escuela, donde dispararon contra varios de los alumnos que pasaban su receso ahí, para luego encaminarse al centro de idiomas.

Los estudiantes del centro, sin embargo, lograron encerrarse junto a su profesora.

Y, según la Policía Militar, fue en ese momento que los dos tiradores se suicidaron en uno de los corredores de la escuela.

En la escena del crimen las autoridades también dijeron haber encontrado un revolver, un arco con sus flechas y una ballesta.

Reuters La policía acudió al lugar del tiroteo.

Luego se informó que los tiradores habían utilizado un revolver calibre 38 y jet loaders, un accesorio plástico que permite recargar un revolver con mayor rapidez.

A pesar de las restricciones para la venta de armas en el país, dicho accesorio se puede encontrar fácilmente en las tiendas y sitios de ventas en línea, explicó BBC Brasil.

Y el presidente Jair Bolsonaro recientemente firmó un decreto que facilitará la tenencia de armas “para los ciudadanos respetuosos de la ley”, una de sus principales promesas de campaña.

Los crímenes con armas de fuego son comunes en Brasil, pero no se puede decir lo mismo de incidentes como el de este miércoles.