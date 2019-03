VÍDEO: Entra a su casa en llamas, los bomberos no consiguen detenerlo y no entienden por qué lo hace

El gesto heroico de Guzmán no debe tomarse como ejemplo, no se aconseja adentrarse en un lugar en llamas por ningún motivo

Un hombre en California desafió a los bomberos, que luchaban contra un incendio, para regresar a su casa y salvar a su querido perro.

José Guzmán se saltó el área limitada a los bomberos para entrar en el que era su hogar, en Pala, San Diego, que ardía de forma violenta. Los bomberos intentaron detenerlo, pero no había manera. Había una razón de peso para arriesgar la vida, según informa Unilad.

Las imágenes de la escena muestran a Guzmán ignorando las súplicas de los profesionales y corriendo, mientras que los bomberos continúan regando con agua la casa, sin saber si ir tras él o no.

Afortunadamente, momentos después, Guzmán emerge con su perro, un pitbull llamado Gabbana.

Guzmán tuvo la suerte de escapar con aparentemente nada más que una quemadura en su brazo. Los vecinos también estaban fuera del edificio, algo conmocionados por las acciones del hombre y la valentía que demostró al volver a entrar.

De la casa en llamas poco más se pudo recuperar, pero a Guzmán y su familia no les importa, solo querían salvar a su pit bull.

En declaraciones a ABC10 News, Guzmán contó:

Cuando corrí a través de la cortina de fuego donde estaba mi camioneta y la cerca, no sabía qué había detrás de eso, pero decidí que hacerlo de todos modos. Sabía que mi perro estaba aquí, sabía que ella estaba aquí. Corrí tratando de permanecer en el medio, todo estaba en llamas y no podía ver nada.Todo lo que quería era salvar a mi perro, vine aquí, no vacilé, solo … tenía que buscarla, ella es parte de la familia.

Los bomberos advierten del peligro de que personas no entrenadas que se lancen al fuego, el rescate de Guzmán tuvieron un final feliz. Nadie resultó herido y la comunidad está ayudando a la familia a través de GoFundMe.

Guzmán, su esposa y sus dos hijas, solo habían vivido en la casa por dos meses, y no salvaron mucho de los escombros calcinados. Se han quedado sin nada de lo material, ya no tienen dinero, casa, han perdido sus dos autos.

Pero saben que tienen lo más importante.

“Mi familia y yo nos hubiera destrozado… amamos a ese perro, estoy seguro de que hay personas que harían lo mismo”, declaró.

Nadie resultó gravemente herido en el incendio, aunque la familia ha perdido su casa, dos autos y casi todas sus posesiones. La comunidad local ahora ha creado una página de GoFundMe para ayudar a los Guzman que han comenzado a reconstruir sus vidas y, afortunadamente, todavía tienen a su familiar de cuatro patas, su querida mascota, con ellos.