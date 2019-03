La cosa apenas comienza para Natti Natasha

El disco 'Iluminatti' de la reggaetonera salió apenas hace unas semanas, pero el revuelo que ha causado ha sido explosivo

Aunque el nombre de Natti Natasha ha estado en el radar musical desde 2012, cuando grabó con Don Omar “Dutty Love” –un tema que se convirtió en un éxito–, no fue hasta 2018 cuando el nombre de esta reggaetonera dominicana explotó como bomba atómica.

Natasha, de 31 años, recuerda ese lapso como tiempos difíciles e inestables, haciendo colaboraciones por aquí y por allá, pero sin un disco propio. Sin embargo, eso no significa que estuvo perdiendo el tiempo.

“Fue difícil porque era un trabajo muy tedioso de que te escucharan y creyeran en tu música, pero me mantuve grabando y tratando de conocer personas que pudiesen apoyarme”, dijo la cantante en una entrevista telefónica desde México, donde se encuentra ofreciendo shows y promocionando su disco debut, “Iluminatti”, que salió a la venta en febrero. “Siempre estuve activa en las redes sociales, pero fue difícil”.

Difícil sobre todo porque hasta hace poco las mujeres que cantaban reggaetón se contaban con los dedos de una mano. Excepto por Ivy Queen, esa industria estuvo dominada por décadas por las voces de decenas de hombres. Irónicamente, y para suerte de Natasha, fueron varios de ellos los que mantuvieron a flote su carrera.

En 2017 grabó “Otra cosa” con Daddy Yankee, un tema que llegó a los lugares más altos de las listas de popularidad. De ahí siguieron otras colaboraciones con cantantes como Ozuna, con quien hizo “Criminal”, la canción que en definitiva la catapultó y que la convirtió en la artista mujer con más vistas en Youtube.

“Esta fue la segunda oportunidad que tuve de decir ‘aquí estoy'”, asegura la cantante, que ofrecerá un show el sábado en el teatro Belasco con –irónicamente– dos reggaetoneros hombres como invitados, RKM y Ken-Y.

Y esto solo es el comienzo para Natasha, como ella misma lo describe, pues el disco no lleva ni dos meses en el mercado y ya ha despuntado en varios países con temas como “La mejor versión de mí”, “Oh daddy” y “Pa’ mala yo”.

El álbum fue producido por varios pesos pesados de la industria, como Raphy Pina, Gaby Music y Chris Jeday, e incluye 17 cortes con colaboraciones en dos de ellos.

“Siempre he tenido confianza en mi imagen, en la forma como me proyecto; trato de ser lo más real posible, [de] mostrar quién es Natasha”, dijo la cantante sobre la forma como ha logrado que su música conecte con sus fans. “Siento que en todos esos años encontré mi voz, yo pude encontrar en la voz el color con el que en realidad soy yo, con el que me conecto”.

Ahora, con el apoyo que le faltaba para despegar, Natasha dice que le queda “muchísimo” por conquistar. Además de traer entre manos una extensa gira, más colaboraciones y ganas de estrenarse como actriz, la artista quiere llevar su mensaje feminista al mundo.

“Pero no es un feminismo fuerte ni en contra de los hombres; es algo para la mujer”, dijo. “Es como [para demostrar] que las cosas han cambiado, [como decir] ‘me amo a mí misma'”.

En detalle

Qué: Natti Natasha

Cuándo: sábado, 8 pm

Dónde: The Belasco Theater, 1050 S. Hill St., Los Angeles

Cómo: boletos $40 a $175 y (213) 746.5670 y thebelasco.com