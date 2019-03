Filtran entrevista en la que Jenni Rivera no puede esconder rivalidad con Chiquis por lío con Esteban Loaiza

Rosa Saavedra, madre de la cantante, es testigo del tenso intercambio

Una entrevista a Jenni Rivera publicada poco antes de su muerte el 9 de diciembre de 2012 refleja la rivalidad de la cantante con su hija Chiquis Rivera.

El intercambio con un reportero en Los Angeles fue retomado por medios esta semana, poco después de que quien fuera el esposo de la “Diva de la Banda”, Esteban Loaiza, fuera sentenciado a tres años de prisión por cargos federales de drogas.

Las imágenes fueron tomadas justo cuando Rivera llegaba con su madre Rosa Saavedra al aeropuerto de la referida ciudad californiana.

Luego de preguntarle sobre cuatro presentaciones que estuvieron llenas en su totalidad, el periodista le cuestiona directamente a la cantante si es cierto que confirmó que

Chiquis le había coqueteado a su entonces esposo.

“Yo no he confirmado nada”, responde la mexicana. “¿Por qué no defender a Chiquis?”, continúa el entrevistador.

A lo que Jenni responde tajantemente: “¿Por qué no la defiendes tú?.

Ante las insistencias del comunicador, la cantante indica: “No tengo nada que comentar”.

Al comentario del reportero de que en una entrevista previa, madre e hija estaban hablando maravillas una de la otra, Rivera expresa: “Sí, verdad”, en tono irónico.

Rivera murió en un accidente aéreo en un vuelo que viajaba de Monterrey a Toluca.