Abre el primer restaurante bajo el agua en Europa, ¡increíble!

El restaurante promete una experiencia única para todos los sentidos

El primer restaurante subacuático de Europa se sitúa bajo el Mar del Norte, en Noruega, y estará listo para recibir a sus primeros comensales esta primavera.

Los tres requisitos que quiere cumplir son: innovación gastronómica, investigación marina y un experimento arquitectónico que responde a la función y la demanda ambiental.

A diferencia de otras experiencias gastronómicas subacuáticas de otros países, como Dubái o en Maldivas, las condiciones marinas en Noruega están en una liga diferente. Para el estudio de arquitectura encargado del proyecto, Snøhetta, se busca emociones y toda esta creación era parte de la diversión.

“Buscábamos el escenario submarino ideal”, dice Kjetil Trædal Thorsen, socio fundador de Snøhetta. “Queríamos más olas y queríamos más viento”. La estructura, sumergida a cinco metros y medio por debajo del nivel del mar y parecida a un periscopio, ha sido diseñada meticulosamente para resistir los choques de un ambiente marino extremo. Un armazón de concreto convexo reforzado y ventanas acrílicas de tres pies de espesor minimizan el impacto costero y aseguran que no se moje el cabello.

El chef Nicolai Ellitsgaard, anteriormente al frente del restaurante Måltid de Copenhague, tuvo la difícil tarea de concebir un menú que combinara con las vistas. En términos de contenido, está en la línea de lo que está nadando más allá del cristal. Si se va a comer ahí, hay que ir preparado, con la mente abierta y el estómago vacío. Ellitsgaard ha logrado forjar su propia utopía gastronómica y está armado con dos estrellas Michelin para demostrarlo.

Eso sí, el precio del menú no está al alcance de cualquier bolsillo. Mejor no decirlo para no ahogarse como si estuviéramos en las aguas del Mar del Norte.