José ‘Pochito’ Alday, el ‘Dreamer’ que brilla con fuerza en Combate Americas

El nacido en Nacozari de García, Sonora, es la sensación en las artes marciales mixtas de la plataforma latina con mayor crecimiento en Estados Unidos

Su historia es complicada, como la de todo migrante. Pero José Alday ha sabido sobreponerse a la adversidad y a los golpes del destino, que incluso lo han llevado de ida y vuelta sobre la línea fronteriza y no de la mejor manera.

La familia de José emigró de su natal Nacozari de García, Sonora en México, al estado de Arizona cuando él tenía 9 años, y allí comenzó el reto, su pelea de vida. Ya en su juventud José fue deportado por el ICE y tuvo que librar su más grande lucha en un lugar en el que ya no conocía a nadie, esa patria que había dejado años atrás para perseguir una mejor vida y en la que paradójicamente encontró su vocación.

Hoy José es uno de los peleadores con más proyección en la empresa Combate Americas, la organización hispana de artes marciales mixtas (MMA) con más proyección en Estados Unidos. Y será precisamente en Tucson, Arizona donde busca consolidar su paso exponiendo su título de los pesos gallo ante Gustavo López, en una revancha que promete sacar chispas de la jaula.

El famoso ‘Pochito’ compartió el episodio que fue el parteaguas de su vida con La Opinión: “La deportación sacó lo mejor de mí. A lo mejor siempre lo he traído. Siempre fui deportista pero nunca fui alguien con un talento natural para hacer todo, tuve que machetearle y trabajar duro para llegar a lo que deseaba ser”… y por supuesto que el ‘sueño del regreso’ a los EEUU estaba incluido en el paquete, porque José no se iba a dejar vencer tan fácilmente.

Cuando le preguntamos qué le diría al presidente Donald Trump si lo tuviera enfrente así contestó: “Hay tantas cosas que podría decirle al ‘güero’ -dijo-. Lo miraría a los ojos y le diría que estoy aquí, que soy una persona trabajadora y que lo que me tenga que decir me lo diga dentro de la jaula, de frente, siempre de frente y como hombre (…) Quiero enseñarle a toda esa gente que está contra nosotros los inmigrantes que están mal, que no nos damos por vencidos y que todo es posible cuando la gente es recta y le gusta trabajar”.

Alday es fino con las manos en combate y tiene buena hechura que habría sido bien apreciada en el boxeo, por lo que le preguntamos ¿por qué las MMA y no el pugilismo?: “Yo empecé en las artes marciales mixtas, pero el primer deporte de contacto que vi fue el boxeo, las peleas de Julio César (Chávez), (Oscar) De la Hoya, esos fueron los pugilistas que vi de niño, y a Juan Manuel Márquez y (Manny) Pacquiao, ya después. Pero nunca me llevaron a un gimnasio de box. Siento que habría empezado muy tarde, a los 20 años los muchachos ya tienen récord de muchas peleas, aunque varios entrenadores me dijeron que tenía con qué. Sin embargo, mi pasión son las MMA porque uno tiene muchas armas que puede usar en un combate”, dijo orgulloso el ‘Pochito’.

José Alday conoce bien la historia de su ciudad natal y cuando le mencionamos a Jesús García no quiere siquiera compararse con el llamado ‘Heroe de Nacozari’, un maquinista que evitó una tragedia al conducir a un paraje despoblado un tren lleno de explosivos que por azares del destino estaban a punto de estallar. “No quiero compararme con Jesús García, él fue un hombre muy valiente, una persona que hizo el sacrificio más grande del mundo. Yo quiero ser reconocido sí, pero como el mejor atleta de Nacozari y especialmente sonorense y mexicano (…) para eso hay que vivir sin miedo y la mejor forma es trabajar duro, y yo lo hago más que todos, con mucha pasión”, dijo enfático.

Desde que es papá José afirma tener un ‘cambio extra’, un botón diferente que le motiva y le da fuerzas para seguir adelante. “Es mucha responsabilidad, ya no soy yo nada más, quiero darle una buena vida a mi hijo, comprarle una casa, y quiero lograrlo haciendo lo que me gusta y me apasiona”.

Para Alday su historia de vida es ya un gran aprendizaje y sobre todo un mantra: “Yo quiero seguir trabajando duro, mantener mi título. Hacer cosas grandes en el deporte. Ahora van a ver la mejor versión del ‘Pochito’, siempre fiel a mi estilo, pero más preparado que nunca”, concluyó.

Combate Americas

Pelea: José ‘Pochito’ Alday vs. Gustavo López (defensa del campeonato de los pesos gallo)

Fecha: viernes 29 de marzo

Hora: 10:00 pm ET / 7:00 pm PT

Dónde: Casino del Sol. Tucson, Arizona.

Transmisión: DAZN, Univision Deportes y Facebook Live