‘La pena de muerte es la mayor manifestación de las desigualdades en el sistema de Justicia’

El gobernador de California explicó a periodistas de medios étnicos que su decisión de una moratoria a penas de muerte fue una "decisión moral".

Una semana después de haber firmado una moratoria a las ejecuciones de condenados a muerte en California, el gobernador Gavin Newsom dijo en una teleconferencia con medios de diversas comunidades étnicas, que el sistema judicial que produce esas condenas es profundamente racista y que la suya fue “una decisión moral”.

La moratoria del gobernador de California suspende las ejecuciones de 737 personas que actualmente están en el corredor de la muerte -death row, en inglés- y también clausura la “cámara de gas” que se usó hasta 1996 en California para llevar a cabo las ejecuciones.

Newsom aclaró que su moratoria no implica la liberación de las 737 personas que estaban condenadas a muerte en California y detenidas en la prisión de San Quintín en el norte de California.

“Nadie será liberado…no estoy diciendo que no se trate de crímenes atroces, no exagero cuando digo que he leído los archivos de 230 de estos crímenes, incluyendo detalles espantosos detalles..no es algo que hago a la ligera, realmente pesa en mi consciencia”, dijo el gobernador durante una emotiva conversación con periodistas.

El gobernador de California, quien apenas tomó posesión en enero, enfatizó especialmente que de las personas condenadas a muerte en el estado, un 66.49% de ellas, o lo que es lo mismo, dos de cada tres, son personas de minorías raciales, especialmente negras y latinas.

“Creo que la pena de muerte es la mayor manifestación de las inequidades en nuestro sistema judicial…donde es mejor ser rico y culpable que pobre e inocente”, dijo Newsom.

Otro aspecto del sistema de justicia que el gobernador tomó en cuenta, según dijo, es el peligro potencial de ejecutar a personas inocentes, toda cuenta que según un estudio de la Academia Nacional de Ciencias, una de cada 25 personas condenadas a muerte es, en realidad, inocente.

“Sabemos que desde 1963 se ha descubierto que 164 personas fueron condenadas a muerte por error…si usamos las cifras de ese estudio, en California estaríamos ejecutando a 30 personas próximamente, al reactivar las ejecuciones que estaban detenidas por un litigio desde 2006.”, dijo el gobernador.

Fue en ese año cuando una demanda contra el sistema de inyección legal que usa California detuvo todas las ejecuciones en el estado, pero estas “estaban a punto de ser reiniciadas”, dijo Newsom.

Según las cifras más actualizadas, California tiene el grupo de condenados a muerte más grande en el mundo occidental, donde además, la mayoría de los países no practica la pena de muerte.

El grupo más sobre representado en el corredor de la muerte de San Quintín es la comunidad afroamericana, un 36% de los condenados a muerte son de esa raza, mientras que apenas constituyen un 6% de la población. Esta inequidad es aún más pronunciada en el país, donde un 12.7% de la población es afroamericana y también lo es un 41.53% de los condenados a muerte. Los nativo americanos también están sobre representados, pero los latinos y blancos están “sub representados” en el corredor de la muerte.

En California, la población del corredor de la muerte es 26% latina, mientras que un 37.6% de la población estatal es latina. Un 40% de la población estatal es blanca, pero sólo lo son 33% de los condenados.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), por largo tiempo involucrada en la lucha contra la pena de muerte, felicitó recientemente a Newsom for su decisión indicando que “la raza juega un rol inapropiado y peligroso en este sistema…un estudio de la Universidad de Santa Clara encontró que el asesino de una persona blanca es tres veces más propenso a ser condenado que el asesino de una persona negra”.

La decisión del gobernador no está exenta de controversia, toda cuenta que el electorado de California ha rechazado dos iniciativas electorales, una en 2006 y otra en 2012, para revocar la pena de muerte en el estado, y durante su campaña Newsom dijo en varias ocasiones que respetaría la decisión de los votantes.

No obstante, el gobernador dijo que durante años ha expresado abierta y públicamente su oposición a la pena de muerte y que su cargo como gobernador le ofrece la responsabilidad y el derecho constitucional de “tomar este tipo de determinación”.

La decisión de Newsom no acaba con la pena de muerte en California sino que la pone en suspensión indefinida. Un futuro gobernador podría volver a activarla si los votantes no lo hacen en -por lo menos- una nueva iniciativa electoral que se presentaría en la boleta en 2020.

Grupos de víctimas y políticos republicanos, así como organizaciones policiales y de fiscales fueron críticos de la decisión de Newsom, a la que caracterizaron como “extralimitación ejecutiva”, al tomar la decisión por orden ejecutiva de su oficina y lo acusaron de tomar una decisión “grandilocuente” por sus aspiraciones políticas.

Pero Newsom no esconde que su objetivo final es “abolir la pena de muerte en Estados Unidos”.

“Yo creo que los votantes de Estados Unidos están cambiando su postura respecto a este tema y que ya es hora que Estados Unidos se una a la mayoría de países del mundo que no usa este tipo de castigo”, indicó el gobernador. “Creo que ya comienza un movimiento nacional para terminar con la pena de muerte”.