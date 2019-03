Cómo saber si estás usando cupones de descuento de forma ilegal

Fíjate bien en las condiciones de uso para no usarlos de manera inapropiada

Todos hemos usado los cupones alguna vez aprovechando las buenas ofertas y descuentos que podemos obtener con ellos. Sin embargo, es posible que se te haga fácil hacer un mal uso de ellos, ¡y hasta llegar a cometer ilegalidades!

Por eso, a continuación, te compartimos algunas formas en las que NO deberías usarlos.

Copiar cupones

Hacer copias múltiples de los cupones se podría considerar una falsificación ante los ojos de la ley. Por eso, cuando ves que en algún portal de internet se ofrecen cupones imprimibles, sólo debes copiar la cantidad que ahí se te indica. ¡Sacar un número mayor sería totalmente ilegal!

Comprar, transferir y vender cupones

En todos los cupones de Estados Unidos la “no transferibilidad” forma parte del acuerdo de uso. Esto significa que el cupón no es válido una vez que se transfiere de una persona a otra.

Además, está totalmente prohibido usar cupones para fines de lucro y comprarlos, ya que todos deben ser recolectados por la persona que los va a usar, y sólo a través de los medios que la empresa emisora disponga.

Robo de cupones

A medida que los cupones se han vuelto cada vez más populares, también se han incrementado los robos de periódicos en donde se ofrecen cupones. Aunque este no parece ser un delito tan terrible, no deja de ser ilegal. Además, como al final alguien tiene que pagar por los diarios robados, será el pequeño distribuidor independiente el que lo haga, lo cual no es nada justo.

Realmente, muchas de estas acciones parecen ser hasta inofensivas, pero debes saber que, si son ilegales, sus consecuencias podrían ser catastróficas si la justicia decide tomar cartas en el asunto.

Así que, mejor, aprovecha los cupones siguiendo sus reglas y condiciones, y no te pongas en riesgo por hacer mal uso de ellos.

También te puede interesar: 5 secretos de las ventas de liquidación de Walmart