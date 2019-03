Trucos para verte más flaca

El contraste de las prendas, jugar con sus formas y con el color nos puede quitar kilos de encima

Llega la primavera y con ella el calor, el sol y, por desgracia para muchos, la hora de enseñar más de lo que nos gustaría.

Pero si no hay tiempo para remediarlo, porque todo requiere paciencia y planificación, sí podemos seguir unos trucos que nos harán vernos más delgados de forma inmediata.

Uno de los trucos que visualmente no falla es enseñar los tobillos. Estamos de enhorabuena porque se llevan los pantalones así. Para que te veas más esbelta, haz que se te vea el tobillo y, encima, ponte un zapatón de tacón. Balanceará tu figura

Sube la cintura de tu falda o tu pantalón. Es decir, enmárcala. Te quedará mejor te quedara en la zona de las caderas.

El negro es un color que adelgaza y estiliza, sí, pero úsalo en dosis adecuadas. Mucho mejor, úsalo con prendas que lo contrasten e inclínate por complementos atrevidos.

Otro elemento que no puede faltar en tu armarios son los pantalones capri, quedan ideales si eres curvy. Deja que tus curvas seduzcan.

Ahora que llega el buen tiempo no te apagues. No importa si no estás tan delgada como años anteriores o si crees que deberías haber hecho dieta para eliminar los excesos del invierno. La clave está en quererse como es.

No te escondas ni huyas del color, ¡brilla con luz propia!