La nueva moda: inyectarse bótox en el pene para hacerlo ver “más grande”

El tratamiento cuesta alrededor de $30,000 dólares y se está volviendo popular

La gran mayoría de los hombres se preocupan por lo que las mujeres o sus parejas puedan pensar sobre su pene, en particular acerca del tamaño de este.

Ante esta situación, según News-Mail, ha salido al mercado un nuevo tratamiento que justamente podría ser la solución para millones de caballeros que viven atormentados por el tamaño de su pene, el cual se trata justamente de inyectarse bótox en el miembro viril.

El medio citado anteriormente recogió el testimonio de una persona llamada Mohamad El-Ahmad, quien al parecer ya recurrió a estas inyecciones, asegurando que ahora puede presumir de un pene “más grande y reluciente”.

Además, aseguró que la aplicación de bótox en esta zona no es dolorosa.

“El mayor problema que nunca consideré fue encontrar un condón que se ajuste. No puedo. Se rompen hasta la mitad. Incluso el XXL no me queda bien ahora”, agregó El-Ahmad.

La duración de dicho tratamiento es de 18 meses y tiene un costo aproximado de $30,000 dólares. También hay otro en donde se aplica bótox en el escroto, cuyo costo es de $3,500 dólares, aunque este sí exige no tener relaciones sexuales al menos 6 semanas después de la inyección.