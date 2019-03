¿Extremadamente delgada? La foto de Ingrid Coronado en un bikini salvaje que desató los comentarios

View this post on Instagram

A veces me pongo filosófica y me pregunto qué querrá D*os de nosotros? Que seamos algo así como una buena actuación de una persona espiritual? O que nos amemos y aceptemos como somos? Hoy a mis 44 años soy consciente que ya no tengo ni el cuerpo, ni la piel de cuando tenia 20, pero sin duda, no solo me acepto si no que me amo así como soy. Estoy orgullosa de haber perdido tono en la piel de mi abdomen para dar a luz a los 3 seres que más amo en la vida. Estoy orgullosa de las arrugas de mis ojos, las cuales no trato de disimular con productos invasivos de “belleza” xq son pruebas de todo lo que he reído en mi vida. Me cuido y cuido mi cuerpo. Estoy agradecida xq estoy viva y sana. Y creo q por fin entendí que esa es la belleza real. #Meamocomosoy