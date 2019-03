Esposa de Guaidó adelanta visita a Nueva York para reunirse con Melania Trump el jueves en Miami

View this post on Instagram

Presidente @ivanduquemarquez, en nombre de los venezolanos agradecemos profundamente el apoyo y recibimiento que nos han dado y demostrado en la lucha por libertad de Venezuela, esa libertad por la que tanto batalló nuestro Simón Bolívar, quien no descansó hasta vernos libres e independientes. • Estaremos eternamente agradecidos con ustedes y con nuestros hermanos colombianos por el recibimiento que han dado a los miles de hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos que huyen de la crisis humanitaria generada en los últimos 20 años y que hoy se agudiza por la indolencia e irresponsabilidad del régimen usurpador. • En Venezuela seguimos y seguiremos dando la batalla a diario, sin descanso y con mucha determinación hasta lograr el cese de la usurpación que dé paso al gobierno de transición y finalmente las elecciones libres; continuaremos también denunciando las atrocidades como la quema de medicinas, insumos médicos y comida para atender a las víctimas de la crisis humanitaria; el secuestro de dirigentes políticos de oposición, violación de DDHH, crímenes de lesa humanidad. • Nada, ni nadie nos detiene!