¿Justin Bieber se está preparando para tener un hijo?

Apenas unos días después de que su esposa se sincerara en una entrevista acerca de su relación con los fans más entregados del cantante, en unas declaraciones en las que no les dejaba precisamente en un buen lugar al describirlos como unos críos obsesivos incapaces de diferenciar la fantasía de la realidad, Justin Bieber ha querido ponerse en contacto con todos sus ‘believers’ a través de Instagram -quién sabe si para hacer control de daños- para informarles acerca de sus planes de futuro a nivel profesional.

La estrella del pop ha aclarado que por el momento no se siente capacitado para lanzarse de nuevo a la carretera, pero que tratará de ofrecerles lo antes posible “un disco redondo”, aunque leyendo entre líneas lo más impactante es la mención que realiza a la posibilidad de que Hailey y él se conviertan en padres más pronto que tarde.

“He leído muchos mensajes de ustedes en los que me dicen que quieren un nuevo álbum. Llevo saliendo de gira durante toda mi vida como adolescente y veinteañero. Al final me di cuenta, y seguro que ustedes también lo vieron, de que no era feliz durante mi última gira y no me merezco algo así, y ustedes tampoco. Pagan para disfrutar de un concierto divertido y lleno de energía, y hacia el final de ese tour yo ya no era capaz a nivel emocional de ofrecerles esa experiencia. He estado explorando y buscando, probando y equivocándome, como hacemos la gran mayoría de nosotros, y ahora estoy concentrado en solucionar algunos de los problemas que tengo muy arraigados, como seguro que le sucede a otra gente, para asegurarme de que no vuelva a desmoronarme, y poder así mantener mi matrimonio a flote y convertirme en el padre que quiero ser. La música es muy importante para mí, pero nada lo es más que mi familia y mi salud”, ha explicado el cantante en el comunicado publicado en su cuenta de Instagram.

Hasta ahora el discurso que habían adoptado los recién casados ante los rumores que aseguraban que su enlace por lo civil del año pasado se debía a que la modelo estaba embarazada era que esperarían al menos un par de años antes de dar ese paso.

“Me encantan los niños y no puedo esperar a tener los míos propios. Diría que ahora esa es una realidad algo más cercana“, reconocía la joven en declaraciones a Vogue Arabia.

