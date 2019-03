¿Por qué no estoy de acuerdo con más impuestos para los refrescos?

Por Santos González, propietario del mercado Conchita de Los Ángeles

Durante los últimos 25 años, Conchita Market, mi tienda local, ha sido una parte bienvenida de esta comunidad. Amo mi negocio, amo a mis empleados y amo a mis clientes. Lo que no me gusta es que los políticos del Bay Area me digan que estoy perjudicando a mi comunidad y que debo cambiar la forma en que administro mi negocio.

Mis márgenes de ganancia son mínimos, pero proporciono empleos estables para mis empleados y alimentos para las personas de mi comunidad. Vendo lo esencial: Almuerzos, Carne, leche, pan y huevos. También ofrezco a mis clientes la opción de comprar helados y refrescos. En un barrio diverso y suburbano, en gran parte poblado por familias trabajadoras, las grandes cadenas de tiendas de comestibles son prácticamente inexistentes. Como resultado, mi tienda es a menudo uno de los únicos lugares convenientes para que las familias locales obtengan una comida rápida.

Recientemente se presentó un proyecto de ley en la legislatura estatal para imponer un nuevo impuesto por onza a las bebidas azucaradas. Esta es una medida que ya ha sido rechazada en varios estados y ciudades de todo el país. Con el costo cada vez mayor de vivir y hacer negocios en California, esto supondría una carga para mi pequeña empresa y mis clientes, muchos de los cuales viven de cheque en cheque y ya están luchando para llegar a fin de mes.

Los padres vienen a la fila de salida con una cesta llena de frutas, ensaladas y carne entremezclada con bocadillos y refrescos. Los estudios han demostrado que los impuestos regresivos (el tipo que más perjudica a las familias trabajadoras) los que se colocan en las bebidas no hacen que las personas compren menos. Más bien, los hace más propensos a gastar menos en otros artículos. Eso significa que los ingresos de mi tienda se reducirán y tendría que considerar despedir o cerrar una tienda.

Un aumento de impuestos de dos centavos por onza en las bebidas endulzadas con azúcar, entre las propuestas que se están considerando, aumentaría el costo de un paquete de 12 refrescos a $ 2.88, costará $ 1.20 adicionales por un paquete de 10 cajas de jugos, y agregaran cási $ 20 al costo de la limonada en polvo. Esto haría que estos productos simplemente sean inasequibles para tantas familias en esta comunidad,

Estos márgenes de ingresos tampoco son triviales para los comerciantes independientes; nos permiten pagar a nuestros trabajadores, nuestra renta y mantener a nuestras propias familias a flote mientras intentamos poner comida en la mesa para nuestros hijos.

Un impuesto al refresco no creará de repente otras opciones para mis clientes. Simplemente será otra subida de precios que los obligue a estirar sus dólares para cubrir el costo adicional de una bebida o optar por renunciar por completo a algunos alimentos básicos. Imponer aún más impuestos a estas familias sería un error.

Una disminución en las ventas obligará a los pequeños comerciantes como yo a tomar decisiones difíciles sobre cómo reducir los costos para mantener nuestras tiendas en funcionamiento. Esto significa que se reducen las horas de trabajo, se reducen los sueldos de los empleados y se aumentan los despidos, lo que afectará negativamente las ofertas de trabajo locales en un área que las necesita.

Hay mejores formas de promover hábitos saludables en vez de cargar a familias y pequeñas empresas locales con impuestos regresivos. Independientemente de cuánta buena intención vaya a imponer este impuesto, es innegable que las familias trabajadoras de bajos ingresos en mi vecindario se verán más afectadas negativamente. Nuestros líderes electos en Sacramento deben enfocarse en ayudar a las familias a salir de la pobreza en lugar de crear más formas de sacar el dinero ganado con esfuerzo de los bolsillos de los propietarios de pequeñas empresas y las familias de bajos ingresos.