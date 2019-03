Justin Bieber asegura que ama a Selena Gómez, pero defiende brutalmente su matrimonio con Hailey Baldwin

El cantante le ha pedido más apoyo a sus verdaderos fanáticos ante los mensajes crueles que reciben él y su esposa

Hace unas horas Justin Bieber publicó una fotografía en donde presumía la belleza de su esposa, la joven modelo Hailey Baldwin, pero la publicación parece que no fue del agrado de todos, porque inmediatamente muchos empezaron a comentar que éste realmente no está enamorado de ella.

Un supuesto fan del artista escribió: “Tú no estás enamorado de Hailey. Hailey se acuesta con hombres como Shawn Mendes por la fama y ella es racista”. La respuesta de Bieber ante el brutal señalamiento no se hizo esperar y replicó: “Dejen de enviarnos estos mensajes a Hailey y a mí. Si me quieren, hagan una captura de esto y compártanlo por todas partes“.

Muchos mantienen que el joven intérprete aún sigue enamorado de Selena Gómez y que pronto retomará su relación con ella. Ante esto Bieber también se manifestó. “Amé y amo a Selena, ella siempre tendrá un lugar en mi corazón, pero estoy locamente enamorado de mi esposa y ella es absolutamente lo mejor que me ha pasado nunca”, asegura el artista. “Tu inmadurez hace que tengas una cuenta dedicada a meterte con mi mujer y eso es absolutamente absurdo. ¿Por qué dedicaría mi vida entera a estar casado con alguien si quisiera volver con mi ex?”, continúa el cantante en un mensaje junto a una imagen de Baldwin en ropa interior.

Su mensaje continúa: “El hecho de que quieran gastar su tiempo mandando mensajes de odio dice mucho de ustedes y es una sucia estrategia para captar mi atención, pero están equivocados. He visto a mucha gente diciendo cosas de este tipo y nunca he respondido porque no quiero gastar mis energías en esto. Esta respuesta para todas las personas inmaduras y enfermas que envían mensajes hirientes a Hailey como ‘siempre vuelve con Selena’ o ‘Selena es mejor para él’. No tienen ni idea de mi vida ni de lo que me gusta. Hailey es mi esposa. Y punto”.

El mensaje del canadiense concluye con un fuerte llamado a la prudencia y una clara llamada a sus fanáticos en relación a su esposa. “Si no te gusta o no lo apoyas significa que no me apoyas a mí, por lo que ni eres mi fan ni eres buena persona. Si tus padres te educaron bien te habrán dicho que si no tienes nada bueno que decir no digas nada”.

