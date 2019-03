Una tragedia llena de luto a Pedro Sola de “Ventaneando”

El integrante de Ventaneando se ausentó de su canal de YouTube

Uno de los personajes más carismáticos de la televisión mexicana está atravesando por un momento difícil. Pedro Sola de “Ventaneando” de TV Azteca informó que está de luto por la muerte de su querida hermana.

Después de varios días ausente de su canal de YouTube, “Pedrito” explicó que su hermana Coral perdió la batalla contra el cáncer el 10 de marzo.

“En diciembre pasado ocurrió una desgracia, mi hermana Coral que vivía sola en un caserón, en el municipio de Coatepec, Veracruz, de repente por alguna razón, la muchacha de servicio le habló a mi hermana menor y le dijo: ‘la señora no se levanta hace días’, van por ella la llevan al hospital”, contó.

Coral sufría de cáncer en los huesos, con especial dureza en la pelvis.

“De repente dijo adiós y se murió. Entonces ustedes se imaginarán que este trance tan tremendo que sufrí en la vida… no es fácil estar al cien por ciento uno con la personalidad, uno sentado frente a la cámara, en Ventaneando sí porque allí es mi chamba y ni modo, tienes que hacerlo, llegas con una buena cara trataba yo de que se me olvidara el problema que tenía, hacía yo el programa muy feliz, el público allí seguramente no se dio cuenta de lo que yo internamente estaba padeciendo pero eso fue lo que me pasó”, concluyó.