Danna Paola aborda su ‘mala fama’ donde menciona a Maluma y a Ozuna

El nuevo tema musical de la actriz de "Elite" sería el más revelador

En vista de que sus declaraciones repitiendo una y otra vez que está soltera y sin compromiso no consiguen atajar los rumores sobre su supuestamente ajetreada vida amorosa, Danna Paola ha decidido aprovechar su nuevo sencillo “Mala Fama” para matar dos pájaros de un tiro: darles a sus fans esa música que llevaban tanto tiempo pidiéndole y de paso aclarar que “ella duerme sola en su cama” y no le preocupan lo que digan los demás.

Como no cuesta demasiado adivinar en vista del título de la canción, con ese trabajo la joven mexicana ha querido salir al paso del sinfín de romances que se le han venido atribuyendo a lo largo de su carrera. Una de las estrofas de la letra, por ejemplo, en la que enumera los requisitos que debe reunir el hombre ideal para ella, hace referencia directa a las especulaciones que circularon a principios de este año acerca de la fuerte depresión que estaría atravesando debido a su noviazgo con un hombre casado.

“Lo primero es que sea soltero; con cerebro, eso sería el dos”, ha aclarado ahora ella cantando para desmentir esa historia que, todo sea dicho, no dejaría su reputación en demasiado buen lugar.

En su cuenta de Instagram la artista y actriz de la serie “Elite” ha elegido una curiosa forma de promocionar su single, haciendo un recorrido a muchos de los titulares que ha acaparado durante los últimos meses, mientras su proyección internacional aumentaba gracias al éxito de la ficción de Netflix y con ella las especulaciones acerca de su relación con distintos hombres.

En esa larga lista aparecen nombres como el del futbolista Neymar o el músico Sebastián Yatra, que surgieron después de que fueran visto juntos en los Grammy Latinos, el modelo español Xavi Serrano, al que también se atribuyó un idilio con la cantante Aitana Ocaña o incluso el de su compañero de reparto en “Elite” Itzan Escamilla.

Y por si aún quedaba alguna duda de la veracidad de esas historias, ella lo aclara definitivamente en su canción: “Que si me fui con Maluma / no. Dicen que Yatra y Ozuna / no. Yo duermo sola en mi casa / y no me preocupa mi mala fama“.