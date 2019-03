‘Me están amenazando’: Gabriela Spanic confirma veracidad de audio donde ataca a Lucero

View this post on Instagram

Gracias hermosa familia de SBT y de todas partes del mundo! Que si reconocen la trayectoria y el amor de muchas fans en el mundo! Gracias a la Usurpadora! La novela latina más repetida en el mundo! Esto a podido generar conflictos mediocres! Y si le sumamos a esto que no todos los periodistas de farándula Tengan ética! Se dejan llevar por estupideces sin veracidad! Que pena que algunos de ellos hace mucho tiempo se dejan comprar! Que no se ha inventado de Gabriela Spanic! Han dicho de todo! Que si lesbiana, que si alcohólica, conflictiva, tantos descalificativos sin base ni fundamento! Muchas cosas,que inventan y nadie dice la verdad! En cambio si existen muchos y muchas que si son así! Pero no dicen nada! Saben porque? Por ser extranjera Venezolana! Eso se llama discriminacion! Aquí pudiera contarles muchas cosas, buenas , malas , regulares! Pero me lo reservo para mi libro donde si contaré las verdades, y con pruebas! Existe la libertad de expresión, muchos lo usan para destruir! Yo la útiizare como derecho que tengo y que ya nada ni nadie me intimidará! Al contrario daré testimonios y mucha gente se fortalecerá , como Gaby Spanic! Según la conflictiva! Según la “supuesta envenenada con su hijo y familia” digan lo que quieran , la imaginación es un tesoro ! Yo soy feliz! Y ante Dios no tengo nada que esconder, y mucho menos que me perturbe! Hay otros y otras! Bendiciones infinitas para todos! Sin excepción! Total!