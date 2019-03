Trucos para ahorrar al comprar en Best Buy

Tanto en su tienda, como en su página de internet, encontrarás oportunidades de ahorro

Si ya te quieres comprar una nueva televisión, una laptop, un smartphone o cualquier electrónico que desees, quizás sería buena idea que aproveches algunas ofertas que podrías encontrar en Best Buy, ya que aquí hay varias formas de adquirir algo con un precio menor. ¡Conoce algunas!

Te igualan el precio, aún 15 días después

En Best Buy tienen la política de igualarte el precio de la competencia. Sin embargo, en lugar de buscar estos precios tú mismo, puedes decirles a los empleados que llamen a los competidores para ver a qué costo tienen el producto que quieres llevarte.

Lo mejor, es que también puedes solicitar una reducción durante los siguientes 15 días de compra, si en Best Buy disminuyen el precio del artículo que compraste durante ese tiempo.

Obtén descuentos secretos

Si sueles comprar en esta tienda, Best Buy tiene un programa de lealtad que es muy generoso con los clientes. Incluso si te suscribes en el nivel más básico de My Best Buy, podrías ganar unos $5 dólares por cada $500 que gastas, además de que tendrías acceso a descuentos y ofertas exclusivas sólo para miembros.

Consigue ofertas en productos de caja abierta

Estos pueden ser los artículos que se han utilizado como exhibición en una tienda o que haya devuelto algún cliente, y suelen tener un precio más bajos que los nuevos. Así que pídeles a los empleados que te muestren estos productos, pues podrías encontrar algunas buenas oportunidades, o visita la sección oficial de estos artículos en su sitio web.

Evita los costos por envío

Puedes comprar un artículo en su página online y después ir a recogerlo a la tienda sin pagar el costo extra de envío. Simplemente haz tu pedido y espera a recibir un correo electrónico que te diga que el producto está listo para que vayas por él.

