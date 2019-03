Abogado recibe castigo por ‘abusar de su poder’

Recibe sentencia de más de 20 años de cárcel por extorsionar a dueños de negocios latinos en Riverside

El abogado Rogelio Morales, quien fuera encontrado culpable a finales de 2018 de elaborar un esquema de extorsión en contra de negocios pequeños, fue sentenciado este viernes por un juez de la corte municipal de Riverside a pasar 22 años en una prisión estatal.

El hombre, que recibió la condena de parte del juez Samuel Díaz Jr., tenía como patrón de conducta amenazar con una demanda a los dueños de pequeños negocios de la región de Inland Empire con el objetivo de pedirles dinero a cambio de retirar o no proceder con ninguna querella legal.

Morales intentó además demorar la lectura de su sentencia ayer tras argumentar que la defensora pública asignada era incompetente.

Previo a eso, el juez Díaz Jr., denegó a Morales una moción para un nuevo juicio tras objetar que él no era mentalmente competente para ser enjuiciado por decenas de cargos de extorsión, robo, intento de robo y crímenes de odio en contra de personas de origen hispano, entre otros.

“Tú y yo tenemos mucho en común, pero algo te pasó”, señaló el juez Díaz Jr. dirigiéndose a Morales.

“Tu blanco fue la comunidad inmigrante, te burlaste de las víctimas, le mentiste a la corte, desobedeciste órdenes de los jueces, acosaste a una compañera abogada, diseñaste un esquema para defraudar a gente trabajadora… Tu propia gente, gente que sigue las leyes, que paga impuestos y que trabaja arduamente. Abusaste de tu poder”, dijo con severidad.

Argumentos de la defensa

La defensora pública asignada al caso, Susan Do, intentó evitar el tiempo en prisión bajo el argumento de que Morales sufre del trastorno de estrés postraumático tras su servicio en las fuerzas armadas.

También indicó que Morales estaba arrepentido y que lamentada el daño que le había infligido a decenas de víctimas —algunas de las cuales presenciaron la sentencia— por lo tanto merecía ser puesto en libertad condicional.

“Él no merece la libertad condicional, merece ser castigado por sus acciones… Él no ha mostrado arrepentimiento. La corte tiene la imagen completa del caso. Fue recomendado que lo sentenciara a 47 años, pero tomé en cuenta su servicio en las fuerzas armadas y el hecho de que no tenía antecedentes penales”, dijo el juez Díaz Jr.

En un intento por persuadir al juez a una sentencia menor, Morales aceptó responsabilidad plena, se disculpó,y dijo estar arrepentido; sin embargo el juez no cedió.

Doble sentencia en la sala

Durante la misma audiencia el juez Díaz Jr., también sentenció a Mireya Arias, esposa de Morales y cómplice de los crímenes, a siete años y ocho meses en una prisión estatal.

El juez fue indulgente con ella e indicó que como una persona estudiada tenía un mejor futuro que Morales y que una sentencia máxima solo le causaría más daño.

Arias fue defendida por el abogado Darryl Exum, quien intentó argumentar que su clienta fue una víctima más de Morales —“víctima de manipulación”.

“El chofer del vehículo es Morales, Arias es solo una pasajera. Debería ser castigada por sus acciones, claro que sí, pero no al mismo grado que Morales. Él la manipuló… Como licenciada en desarrollo infantil, Arias sabe y entiende que se casó con un niño”, dijo Exum.

Con voz entrecortada, la mujer se disculpó por el daño hacia las víctimas. Sin embargo, la fiscal Heather Ferris dijo que ella fungió como la que buscaba “el carro” para robar.

“Ella está involucrada en estos crímenes el 100 por ciento. Sabía lo que hacía”, indicó.

La comunidad en paz

Tras las sentencias, las víctimas de extorsión, robo y crímenes de odio —entre los que se encontraban dueños de negocios como salones de belleza, y tintorerías— dijeron sentirse en paz tras saber que Morales estará en prisión “por largo tiempo”.

“Hoy se hizo justicia. Ya no andaré con miedo. Fue una larga batalla pero valió la pena, Dios estuvo con nosotros”, comentó Rosie Quintana, a quien Morales intentó defraudar con 80,000 dólares.

Por su parte, la abogada Rosa Elena Sahagún —quien fue víctima de acoso por parte de Morales en repetidas ocasiones— dijo que la batalla fue ardua, larga y peligrosa pero que lo volvería a hacer. “Volvería a defender a la comunidad de abogados sin escrúpulos”.

Morales y Arias recibieron la orden de pagar 190,000 dólares de restitución a las victimas cada uno, por el daño ocasionado.

“Es simbólico, no veremos ni un centavo, pero hoy [viernes] fue un gran día, quedó en claro que nadie está por encima de la ley”, dijo Bryan Owens Sahagún, quien representó a las víctimas.