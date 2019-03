Donación que  transforma  vidas en Boyle Heights

Proyecto Pastoral recibe estímulo millonario para para continuar y mejorar la educación de estudiantes

Ashley Adame, de 17 años, estuvo a punto de darse por vencida en la secundaria. Sus padres no sabían cómo ayudarle y comenzó a perder motivación.

“Estaba atrasada en mis clases, no tenía créditos completos y no sabía porque era bueno tener una educación”, dijo la joven de raíces mexicanas.

Poco después se involucró con el programa Impacto de su preparatoria Roosevelt en Boyle Heights y su perspectiva de la educación cambió.

“Ellos me ayudaron a crear un plan y ya tomé una clase de colegio aquí en Roosevelt y eso me motivo para querer estudiar medicina”, aseguró la joven quien cursa el grado 11.

Una situación similar enfrentó Jessica Flores, de 19 años. Cuando ella cursaba la preparatoria en Roosevelt, no sabía cómo navegar el sistema para poder asistir al colegio.

La joven, quien ahora es estudiante de segundo grado en Cal State LA, dijo que fue hasta que se involucró en el programa Avanza Boyle Heights de Roosevelt que conoció nuevos métodos y recursos para asistir a la universidad.

“En Avanza los estudiantes aprenden a tomar clases exactas para transferirse a la universidad, nos ayudan a llenar el FAFSA [ayuda financiera federal] y hay representantes que hablan con nosotros”, dijo Flores, también de raíces mexicanas. “Ellos nos mandan información de cómo aplicar para becas, recursos y empleos”.

Flores dice que ahora le da mucho gusto ver que en su casa la familia habla de planes educativos en la mesa.

“Antes para mis padres era la preocupación del dinero y se les hacía más fácil que fuéramos al colegio comunitario, pero ahora ya la conversación cambia”, dijo Flores, quien tiene dos hermanas asistiendo a la preparatoria Méndez y son parte del programa Impacto.

Es gracias a historias sobresalientes como las de estas dos jóvenes que Att&t Aspire donó un millón de dólares a la organización Proyecto Pastoral para continuar ayudando a financiar y expandir los programas educativos mediante la iniciativa Promesa Boyle Heights.

Promesa Boyle Heights Community School Model, beneficia a más de 2.450 estudiantes mediante un sistema de apoyo estudiantil de múltiples niveles que integra el aprendizaje social y emocional y agrega apoyo de transición para estudiantes de bajos ingresos que van a comenzar la secundaria y estudiantes que están en su último año de secundaria.

Promesa Boyle Heights se enfoca en las preparatorias Roosevelt, Méndez y la escuela intermedia Hollenbeck.

Datos revelan que desde que comenzó la iniciativa en 2011, las tasas de graduación en la preparatoria Méndez aumentaron del 34% al 95% para la clase de 2018. En la preparatoria Roosevelt también hubo un aumento de estudiantes que obtienen un diploma de preparatoria o su equivalencia, pasando del 78% en 2017 al 85% en 2018.

Necesitan motivación

Jennifer Villaman, administradora de casos en la escuela Roosevelt, dijo que ella se encarga de identificar a los jóvenes que tienen bajos grados, pero cuentan con el potencial para sobresalir.

“Muchas veces lo que les detiene son cosas personales, no solo en la casa, pero también con su persona, su autoestima, su comunicación con los adultos. Sienten que los adultos no les ponen atención”, dijo Villaman. “Pero a veces es imposible porque un maestro con 30 estudiantes o un consejero con 300 estudiantes no se puede enfocar en uno solo”.

Es aquí donde la atención uno a uno y un seguimiento muy de cerca permite que los estudiantes avancen. Los estudiantes son referidos por sus directores principalmente.

Para la señora Ana Alvarenga, quien ha sido voluntaria por muchos años en la escuela Roosevelt, la donación recibida para Proyecto Pastoral es un reconocimiento a padres, estudiantes y educadores que se preocupan por el bienestar de su comunidad.

“Yo quiero que mi comunidad mejore y por eso nos estamos involucrando para ayudar a los jóvenes”, dijo la residente de Boyle Heights desde hace más de tres décadas y cuyas tres hijas se graduaron de Roosevelt.

Poco antes de presentar el cheque, la presidenta de ATT&T en California, Rhonda Johnson dijo que organizaciones como Proyecto Pastoral dan la oportunidad a estudiantes de graduarse.

“Queremos ver más de esto”, dijo Johnson. “Creemos firmemente en la importancia de preparar a las generaciones futuras con las habilidades que necesitan para tener éxito en la era digital”.

Proyecto Pastoral, organización que supervisa la iniciativa Promesa Boyle Heights, fue seleccionada como una de los 10 beneficiarios en todo el país para compartir $9.25 millones en la celebración del décimo aniversario de AT&T Aspire.

Desde el 2012 ATT&T aspire ha donado $2.35 millones a Proyecto Pastoral.

Durante la presentación del cheque el viernes por la mañana también estuvieron presentes el asambleísta Miguel Santiago, la senadora María Elena Durazo y la jefa de personal del alcalde Eric Garcetti, Ana Guerrero. Todos se han asociado para crear más iniciativas por una mejor educación en las comunidades más necesitadas como Boyle Heights.