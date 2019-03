Jóvenes graban su propia volcadura en camioneta que aplastó a una de las pasajeras

VIDEO: ¡Ayúdenmen, por favor, ayúdenme, se los pido por Dios!

Un grupo de siete jóvenes paseaban a toda velocidad en playas de Huatabampito, Sonora, pero el conductor pierde el control del vehícula provocando una volcadura y aplastando a una de las pasajeras.

Uno de los pasajeros grababa el paseo de estudiantes del Colegio de Bachilleres de Sonora y captó el momento del accidente y cuando la joven grita por ayuda.

“¡Ayúdenmen, por favor, ayúdenme, se los pido por Dios, por Dios se lo pido, ayúdenme, porque no puedo más, ayúdenme, se los pido por Dios, ya no aguanto, se me va a reventar”, grita la víctima.

Luego de unos segundos, logran mover el vehículo y jalar a la muchacha, quien había quedado atrapada debajo de una de las llantas, reportó el diario mexicano El Universal.

No quedaron claras las consecuencias de las heridas provocadas en la joven, que fue trasladada a un hospital, igual que otro de los tripulantes, quien yacía inconsciente en la playa.

El conductor fue detenido, reportaron medios locales de Sonora.