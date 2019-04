Carlos Salcedo logró más hostilidad americanista con sus declaraciones contra Edson Álvarez

La polémica entre los dos seleccionados nacionales a partir de un hecho en el América - Tigres ya escaló a otro nivel

CDMX, México – Las declaraciones de Carlos Salcedo en contra de Edson Álvarez causaron molestia al interior del Club América.

Nicolás Benedetti, mediocampista de las Águilas, consideró que los dichos de Salcedo en contra de Álvarez, quien fuera acusado por el zaguero de Tigres de llorar cuando marcó un autogol en Rusia 2018, no fueron bien vistos y no son correctos al tratarse de dos compañeros de la selección mexicana.

“De lo poquito que supe de ese tema obviamente estamos disgustados con la persona que hizo esas declaraciones sobre Edson, porque él (Edson) no hizo algo que ameritara hacer esa declaración.

“Aparte me imagino que los dos son de la misma selección y me da mucha curiosidad de que se tiraran tan de frente. No logro entender el porqué esa declaración. Edson es un gran jugador y es mejor como persona”, explicó Benedetti.

Por otro lado, el volante colombiano se dijo contento por las oportunidades que le ha brindado Miguel Herrera, además de no fijarse en el mal momento que pasan equipos como Guadalajara.

“Claro que todo jugador quiere ser titular, pero yo quiero aprovechar los minutos que me da Miguel (Herrera) y demostrarle que también puedo estar en el once titular.

“Somos un equipo muy grande, donde las expectativas son muy altas de pelear los dos títulos, yo no me fijo en los demás. Estamos concentrados en nosotros y en lo alto que podemos llegar”, sentenció.