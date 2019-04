Kim Kardashian ‘aterrada’ con cuatro hijos mientras Kanye West quiere más

La pareja de famosos espera su cuarto hijo que tendrán via gestación subrogada

Teniendo en cuenta que le quedan escasas semanas para dar la bienvenida al cuarto retoño de la familia numerosa que comparte con el rapero Kanye West, una espera que ha de compaginar con su participación en el reality televisivo que le dio la fama y otros proyectos empresariales, resulta comprensible que Kim Kardashian asegure encontrarse algo agobiada estos días debido a todas esas preocupaciones que tiene en su cabeza y, asimismo, al exigente objetivo de tener preparada cuanto antes la habitación en la que dormirá su futuro bebé.

“Estoy tratando de tener el dormitorio listo lo antes posible, así que tengo que trabajar a un ritmo frenético para conseguirlo. Es una locura, pero estamos hablando del mejor tipo de locura del mundo“, ha reconocido la más mediática de las hermanas Kardashian en conversación con el diario The New York Times. Poco después, en la emisión del último episodio del programa que protagoniza junto al resto de su familia, Kim ha confesado directamente que la perspectiva de contar ya con cuatro hijos la tiene algo “aterrada”.

“Estoy bastante aterrada, pero lo llevo con discreción. Es que no esperaba que esto fuera a ocurrir, si te soy sincera“, confesaba en una sincera charla con su hermana pequeña Kylie Jenner, madre de la pequeña Stormi Webster.

La estrella televisiva es madre ya de North (5), Saint (3), y Chicago (14 meses) junto al astro de la música y para su cuarta maternidad ha recurrido una vez más a la técnica de la gestación subrogada como consecuencia de los graves contratiempos que atravesó durante sus dos embarazos. Por el momento, la socialité no ha decidido si se plantará y dará por cerrada su prole una vez llegue la nueva criatura al mundo, pero lo que sí dejó claro en su momento es que se niega a cumplir con el deseo de su marido de tener nada menos que siete hijos.

“Kanye quiere tener muchos más. Me ha estado presionando mucho últimamente porque dice que quiere tener siete hijos. Se ha marcado siete como meta y no hay quien le quite la idea de la cabeza. A mí me parece una locura, sobre todo tal y como está el mundo estos días. Me he pasado noches en vela pensando en cómo van a sobrevivir en un mundo tan loco como este“, confesaba en un capítulo anterior de su espacio televisivo.