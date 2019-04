Lucero le responde a Gabriela Spanic tras llamarla ‘envidiosa’

Las actrices compartieron créditos en la telenovela "Soy tu dueña"

Lucero se defiende de las palabras que Gabriela Spanic ha dado en su contra, donde la señala de ser una mujer envidiosa, debido que durante las grabaciones de la telenovela “Soy tu dueña”, Lucero pidió que la corrieran del proyecto.

“La verdad es que no he oído el audio, digo, no sé si ella es la que habla, pero te cuento que nunca he sentido envidia de nadie, nunca, me gusta que la gente tenga éxito. No creo que pueda envidiar nada porque afortunadamente es como si fuera una consentida de Dios, me siento muy bendecida en todas las cosas que tengo en mi vida, en cuestión profesional y personal”, reveló La novia de América.

Lucero recalca que nunca fueron amigas, pero que siempre fueron buenas compañeras durante ese proyecto, el cual fue protagonizado también por Fernando Colunga: “Mira, hasta donde yo me acuerdo, nos llevábamos bien en la novela y siempre con respeto, no fuimos las grandes amigas, pero ya pasó mucho tiempo. Habría que preguntarle a ella su verdad, porque luego van a decir que soy envidiosa”, dijo.

Niega que en su momento pidiera la salida de Spanic de “Soy tu dueña”, como así lo asegura la venezolana en entrevista: “No, por Dios jamás, súper cordial, súper profesional, trabajamos siempre muy bien. Hay muchas declaraciones mías donde digo que trabajamos siempre muy bien, nunca hubo ningún conflicto”.