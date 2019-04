Trump: Censo 2020 sin pregunta sobre ciudadanía “no tiene sentido”

Una vez más el presidente Donald Trump dejo clara su interés irrestricto de incluir la pregunta sobre el estado migratorio de las personas en el censo 2020.

“¿Pueden creer que los demócratas de la izquierda radical quieren hacer nuestro nuevo y muy importante informe del censo sin la importante pregunta de ciudadanía? ¡El informe no tendría sentido y sería un desperdicio de miles de millones de dólares (ridículo) que cuesta!”, señaló Trump en Twitter.

Can you believe that the Radical Left Democrats want to do our new and very important Census Report without the all important Citizenship Question. Report would be meaningless and a waste of the $Billions (ridiculous) that it costs to put together!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 1, 2019