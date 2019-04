Video muestra la golpiza de los agentes del sheriff a un enfermo mental

La publicación del video es parte de una demanda de 1.4 millones de dólares que el condado de Placer, al norte de California, tendrá que pagar a unos 200 presos.

Un Juez federal permitió hacer público un video donde cuatro agentes del sheriff del condado de Placer, al norte de California, golpean en el rostro y en la nuca, con el puño cerrado, a un reo clasificado como enfermo mental y que simplemente había estado corriendo alrededor de su celda, momentos previos al ataque.

Aunque no es muy claro el sonido, en el video aparece Beau Bangert, de unos 40 años, corriendo alrededor de una pequeña celda (2×2 metros) y por momentos golpeando la pared, al parecer esa actitud del reo no fue muy bien recibida por los agentes, quienes lo observaban a través de una diminuta ventana.

Luego de un minuto y medio de correr alrededor del cuarto donde se encontraba el preso, los alguaciles ya no aguantaron más y entraron en forma rápida, acorralando a la pared al reo en forma casi inmediata. Uno de los agentes llevaba un protector de plástico, otro la pistola eléctrica y los otros dos simplemente trataron de someter al individuo durante poco más de un minuto.

En el video, Bangert, quien tiene esquizofrenia y había sido detenido por una violación menor a su libertad condicional, en ningún momento aparece querer atacar a los agentes, simplemente busca evitar ser golpeado.

En la pequeña trifulca que se forma dentro de la celda casi por un minuto, uno de los sheriffs intenta contenerlo con golpes en la cara y en la nuca, mientras otros dos agentes le detienen sus manos, y el cuarto le dispara toques eléctricos.

No obstante, por un momento los agentes parecen no saber exactamente como controlarlo ya que incluso, los continuos movimientos entre ellos mismos hacen que se estorben y hace más difícil la situación. No fue hasta que llegaron otros cuatro alguaciles cuando parecen tener la situación bajo control.

Tiempo seguido, los agentes sacan a Bangert de la celda esposado y con una bolsa en la cabeza, luego es amarrado a una silla y regresado a la celda donde hay manchas de sangre de la cara del reo; finalmente, los agentes lo dejan en su celda amarrado, pero no se indica por cuánto tiempo.

Este tipo de abuso contra el reo provocó que tres agentes fueran despedidos por mentir en su reporte policial; además de generar una demanda de clase donde 15 mil reos tuvieron la oportunidad de hablar de sus casos; por lo menos, 200 reos serán compensados de alguna forma con los 1.4 millones aprobados por el juez en la demanda.

Bangert fue puesto en libertad en el 2017 y compró una casa, con el dinero de una demanda previa. Ahora sus padres lo ayudan a salir adelante, según un diario local.