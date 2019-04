Aracely Arámbula muestra su rutina de trasero y piernas en Instagram, con un par de ceñidos leggins

View this post on Instagram

Feliz martes!!! #miarafamiliabella un poco de gym para nuestro nuevo proyecto #L@SAmooo #Gymtime 🏃🏼‍♀️🤾‍♀️🧘‍♀️#Gymit #Healthylife #healthandbeauty MUY EMOCIONADA !!!!! ✨🙏🏻🍀💕💃🎼😘