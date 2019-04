Ariadne Díaz sale de Televisa y, ¿se va a Telemundo?

View this post on Instagram

Oficialmente ha terminado mi relación de trabajo de manera exclusiva con Televisa y he de decir que no tengo otra cosa en mi corazón que amor y agradecimiento. Trabajar para esta empresa ha sido uno de los honores más grandes de mi vida. Encontré en sus foros amigos que me llevo en el alma para siempre, tantas historias, tantas horas, tanto amor, tantas lagrimas, tantos logros, tantas emociones. Abrazo con mi alma cada experiencia vivida. Gracias a mis queridos maquillistas, peinadores, vestuaristas, continuistas, apuntadores, asistentes de actores, iluminadores, gente de montaje, de intendencia, floor managers,utileros, directores, actores, productores, ejecutivos, a mis profesores del CEA, a mi querido Eugenio Cobo quien fue el responsable de que toda esta aventura comenzara, pero sobretodo gracias al público que ha acompañado estas historias durante tantas décadas. Para mi fue un sueño trabajar en una empresa con la que crecí, con la que mi familia y yo pasamos tantos momentos juntos. A la hora de la comida “atinándole al precio”, en la secundaria platicando de qué se había tratado el “monologue” de “Otro Rollo”, corriendo para ver el final de “Lazos de amor”, pinteándome las clases de ballet para ver “Amigas y Rivales”, quedándonos mis primos y yo despiertos toda la noche esperando a que se alcanzara la meta del Teletón, viendo la repetición de “Cuna de Lobos” o “Imperio de Cristal” con mis abuelos, decidiendo qué “muchachita” quería ser con mis amigas, en fin, una empresa con la que aprendí a soñar, tanto, que terminé trabajando en ella. Me llena de orgullo la lealtad y cariño recíproco vivido durante estos 14 años. Nunca olvidaré no sólo las oportunidades laborales sino el apoyo que me dieron en momentos difíciles de mi vida privada. Aunque estoy segura que nuestros caminos seguirán coincidiendo, estoy feliz de iniciar un nuevo capítulo en mi carrera. Sin duda la mayor aventura que pude haber vivido a los 18 años fue venir a esta ciudad y tener este trabajo increíble y hoy no puedo de emoción y alegría de haber concretado este ciclo e iniciar un nuevo camino. Por siempre y para siempre en mi corazón. Gracias, gracias, gracias a mi familia Televisa. ✨