César Chávez: una verdadera leyenda

He tenido la suerte de dedicar la mayor parte de mi vida a la búsqueda de justicia para los trabajadores agrícolas, los inmigrantes y las familias de bajos ingresos. En cada paso del camino, he sido sostenida e inspirada por la sabiduría y el ejemplo de César Chávez. Se han escrito muchos libros geniales sobre él, pero quiero compartir mi experiencia personal y algo de lo que he aprendido. Conocí a César a mediados de la década de 1970 y su actitud respetuosa y absoluta dedicación al movimiento me han inspirado a seguir su ejemplo.

Crecí en una familia de trabajadores agrícolas migrantes que viajaban al norte cada año, desde que tenía 12 años. Al igual que con miles de otros niños migrantes, el sur de Texas era nuestra base de operaciones, y todos los años buscábamos empleo en el norte. Hacia el norte significaba el oeste de Texas o estados como Colorado, Nuevo México, Oklahoma, Ohio o Michigan. Siempre estábamos buscando el próximo cultivo que necesitaba nuestro trabajo para ayudar a alimentar este mundo.

Me convertí en voluntaria de United Farm Workers a mediados de los 70. Recuerdo que ayudé con muchas protestas, incluidos los boicots de los vinos Gallo, la lechuga Red Coach y las uvas de mesa. Todos estos esfuerzos abordaron las malas condiciones de trabajo, la baja remuneración y la falta de respeto por los trabajadores agrícolas.

Mis experiencias como trabajadora agrícola y los pensamientos de mi familia, así como miles de trabajadores agrícolas que no fueron reconocidos por su trabajo calificado, me motivaron a unirme al sindicato. Me inspiraron las personas que se unieron al sindicato y trabajaron como voluntarias para crear el cambio necesario para los trabajadores agrícolas, y estaba lista para aprender de César Chávez.

César nos enseñó a confiar en el juicio de las personas humildes. Siempre nos enseñaba a confiar en el juicio de las personas humildes. Cuando estaba trabajando para resolver un problema, César siempre buscaba el consejo de los más afectados. Al involucrar a la gente común en la creación de soluciones, reconoció su papel en el proceso y ganó su lealtad al movimiento.

Mientras que su educación formal terminó en el octavo grado, César nunca dejó de estudiar y aprender. Debo decir que me inspiro más la dedicación de César en ser un aprendiz de por vida. Aprendió sobre el poder de la no violencia estudiando a Gandhi y al Dr. Martin Luther King Jr.

César aplicó lo que aprendió al realizar un ayuno de 25 días en 1968 para convencer a los miembros de United Farm Workers de que renunciaran al uso de la violencia contra los cultivadores y los rompehuelgas. Su dedicación desinteresada inspiró a las personas de todo el mundo a dejar de comer uvas hasta que se firmaron los primeros contratos sindicales.

Formé parte del equipo que trabajó con César en Texas y pudimos asegurar algunos de los mismos beneficios que los trabajadores agrícolas tenían en California. Beneficios como baños en los campos, protecciones de pesticidas, compensación para trabajadores y compensación por desempleo ahora están disponibles para trabajadores agrícolas en Texas.

Su compromiso de luchar por la justicia con los trabajadores agrícolas y su fe insondable en la fortaleza de cada uno de nosotros en el movimiento de trabajadores agrícolas nos inspira para seguir luchando en el presente.