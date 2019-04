“Al que madruga, Dios le ayuda”: Kris Jenner amanece cada día a las cuatro y media de la mañana

La reina del imperio Kardashian-Jenner también confesó su fascinación por el vino para relajarse

Quien pensara que construir y mantener a flote un imperio como el de los Kardashian-Jenner, que no deja de sumar nuevos miembros y negocios, era tarea fácil, se equivocaba. A Kris Jenner le faltan horas en el día para afrontar todas las tareas que se derivan de su papel de mománager y tratar de conservar algo parecido a una vida personal satisfactoria.

La solución que ha encontrado a ese problema parece haber sido tomar buena nota de la estricta rutina de Mark Wahlberg, otro pluriempleado que arranca la jornada a las 2:30 de la mañana para encontrar un rato en el que entrenar, pero llevándosela a su terreno.

“Creo que en realidad lo adecuado es cualquier cosa que te ayude a superar el día. Yo me levanto a las cuatro y media o las cinco de la mañana y me tomo un café mientras compruebo mi correo electrónico muy rápido. Después me subo a la cinta de correr y me pongo las noticias para ponerme al día. Así siento que he hecho mi cardio y me he preparado mental, física y emocionalmente para afrontar lo que traiga la jornada y me he enterado de lo que sucede en el mundo y lo que les pasa a mis hijos. Si consigo estar en la cinta entre 45 minutos y una hora, es una maravilla. Hago algunas pesas y me voy a la ducha y a prepararme para grabar (el reality familiar)”, ha explicado Kris en una entrevista concedida a su hija mayor Kourtney -también tiene a Kim y Khloé junto a su primer marido, el fallecido Robert Kardashian, y a las más chicas Kendall y Kylie con su ex Caitlyn Jenner, conocida anteriormente como Bruce- para inaugurar su portal Poosh.

Aunque a algunos les pueda parecer algo exagerado que organice al minuto su día, ella considera que es la mejor manera de ser productiva: “Creo que como seres humanos florecemos cuando tenemos una rutina. Creo que las rutinas son muy importantes”.

Eso sí, a diferencia de Wahlberg, Kris -la responsable indiscutible de convertir a su familia en una máquina de hacer dinero- se permite de vez en cuando soltarse la melena como premio por su duro trabajo. “Es muy importante aprender a relajarse, y la mía es a base de vino, no sé si me entiendes“.

Andrea Legarreta es una sexy ratoncita de Mickey Mouse con sus espectaculares piernas y un minishort en Disney

Kim Kardashian se enfrenta a Jennifer López

Alexa Dellanos y el sensual accidente con el que dejó ver de más en su último bikini